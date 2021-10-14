إطلاق برنامج «شركاء لتوظيفهم» لتدريب ذوي الإعاقة

وطن النهار

قالت الرئيس الفخري لنادي الكويت للمعاقين الشيخة شيخه العبدالله إن الكويت ولاّدة وعامرة بالمبدعين والعاملين في مجال العمل الخيري والإنساني مشيرة الى أنها، في الوقت الحالي، تشكل رقما صعبا في العمل الخيري العالمي حيث امتدت مشاريعها الخيرية الى أركان المعمورة.

وأضافت: يحق لنا أن نفخر بأبناء الكويت من ذوي الهمم الذي استطاعوا ان ينافسوا على جائزة عمار بالمملكة العربية السعودية. جاء ذلك في كلمة ألقتها في حفل تكريم ابناء الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة المرشحين للفوز بجائزة عمار في المملكة العربية السعودية.



ومن جانبها أكدت المدير العام لهيئة ذوي الاعاقة د. شفيقة العوضي أن الاصرار والمثابرة من قبل أبنائنا المعاقين هو انتصار حقيقي لهم مشيرة الى أن حملة (شركاء لتوظيفهم) سعت الى تأهيل وتوظيف وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع كأشخاص فاعلين ومساهمين في خطة الدولة الانمائية.

وأعلنت د. العوضي خلال الحفل الذي أقيم تحت رعاية الرئيس الفخري لنادي الكويت للمعاقين الشيخة شيخه العبدالله بمناسبة انطلاق برنامج الدفعة الثالثة من برنامج تدريب ذوي الاعاقة عن تدشين البرنامج الثالث من حملة (شركاء لتوظيفهم) مشيرة الى أن شركاء الحملة قاموا بتحويل الحلم الى حقيقة وكانوا سببا في توحيد الرؤى مما كان سببا في تخريج الدفعة الأولى التي ضمت 29 طالبا تم توظيف 6 منهم والدفعة الثانية ضمت 30 طالبا وتم توظيف 6 منهم في القطاع الحكومي و24 في القطاع الخاص.



وأشارت العوضي الى أن العدد قد يبدو قليلا لكن من ينظر الى الجهود التي بذلت من العديد من المؤسسات سواء الحكومية أو الأهلية يجدها كبيرة مشيرة الى أن حملة (شركاء لتوظيفهم) تنطلق بشراكة العديد من المؤسسات التي تستهدف دمج المعاقين في المجتمع وتمكينهم وقالت إن اليوم هو يوم قطف الثمار، مؤكدة ضرورة الاستمرار في مثل هذه المبادرة بما يعزز مكانة الكويت على الصعيد الدولي، وان الهيئة العامة لشؤون الاعاقة لديها ادارة للتوظيف هي المسؤولة عن متابعة اوضاع الموظف.

ولفتت الى ان خطة الدولة التنمية تشمل الدمج التوظيفي للمعاقين، موضحة ان الخطة تعتمد على تقديم دراسة وافية لجميع الجهات المختصة بالمعاقين ونسبهم موضحة ان الهئة لن تتجه الى نسبة ال 4% للتوظيف وانما تتجه نحو نسب متفاوتة وفق احتياجات السوق للمعاقين وعلى مدى سنوات بعيدة. وبشأن رقمنة عملية التسجيل واستخراج الوثائق الخاصة بالمعاقين قالت: هناك توجيه من سمو رئيس مجلس الوزراء برقمنة جميع الجهات ولدينا اجتماعات لمراجعة جميع الخطوات الالكترونية التي تمت ونهدف الى التخلص من المعاملات الورقية تماما.



واضافت ان اجراءات الاون لاين تضمنت الحصول على شهادة الاعاقة اما اليوم فنحن نتجه الى تعميم كل الامور والاجراءات عبر الرقمنة مثل التعليمية والطبية وهذا ما نهدف له.

وحول تلقي شكاوى بعدم الانتهاء من دراسة ملفاتها وان هناك تاخيرا بذلك قالت: فعلا كان هناك نوع من التاخير في دراسة الملفات التعليمية وذلك لاسباب عدة منها تفشي الجائحة وكذلك تجديد الشهادات لمدة سنة واحدة وهذا احدث عبئا كبيرا في القطاع الذي يتولى هذا الامر.

واضافت كما ان كورونا لم تسمح لجميع اولياء الامور بالحضور مما اضطرنا الى فتح باب التقديم اكثر من مرة.



التفكير والعطاء



ومن جانبها أعربت كبير مستشاري الأمم المتحدة بالكويت الأستاذة رابعة حسين مكي الجمعة عن شكرها للقائمين على الشراكة موجهة تهنئتها الخالصة للفائزين في هذه المسابقة.

واكدت أن ذوي الاعاقة هم ذوو الهمم ومن حقهم تامين فرص وظيفية لهم المساهمة في بناء الوطن.

وقالت الجمعة أن ذوي الاحتياجات الخاصة فاعلون في المجتمع وأن الاعاقة ليست اعاقة جسدية وانما اعاقة العقل عن التفكير والعطاء مؤكدة ان الأمم المتحدة تدعم جميع البرامج الحكومية ومؤسساتها لدعم هذه الفئة.

وأضافت أن الأمم المتحدة بالتنسيق مع الحكومة الكويتية ضمن خطة التنمية 2035 هي شريك أساسي في دعم هذه الفئة من فئات المجتمع معربة عن شكرها لمؤسسات المجتمع المدني لدمج هذه الفئة في المجتمع الكويتي.

وتوجهت بالشكر الجزيل لاتحاد المصارف الكويتية على مبادرته بادماج عدد من هؤلاء في القطاع المصرفي والبنكي مؤكدة ان الامم المتحدة تولي اهتماما كبيرا لاقامة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.

واختتمت كلامها بالقول: الامم المتحدة مستمرة في دعم مثل هذه البرامج والشراكات التي من شأنها تامين فرص الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة الذين أثبتوا وبالبرهان القاطع انهم قادرون على المشاركة في عملية التنمية والابداع.



خطوة غير مسبوقة



من جانبه قال الرئيس التنفيذي لنماء الخيرية بجمعية الاصلاح الاجتماعي سعد العتيبي إن نتاج حملة (شركاء لتوظيفهم) هي انجاز نوعي لدولة الكويت من خلال دمج ذوي الاعاقة في عمليات التوظيف مشيرا الى أن كثيراً من الممارسات تنتهي بالتدريب أما الانتهاء بالتوظيف خطوة غير مسبوقة ومستحقة متوجها بالشكر الى البنوك واتحاد المصارف لجهودهم في دمج ذوي الهمم وانشاء بيئة حاضنة لهم.

وأكد العتيبي أن صناعة الخير يشترك فيها كل أبناء الوطن الذين جبلوا على حب الخير والتسابق اليه، عملا بقول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا (المائدة 48). مبينا أن العمل الخيري تطور عبر السنين من العمل الفردي والعائلي الى العمل المؤسسي المنظم تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخيرية في اطار السياسات التي تضعها الحكومة، ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الخارجية.

وأكد أن نماء الخيرية تعمل منذ أكثر من 44 عاما داخل الكويت ولديها الكثير من المشروعات الخيرية والانسانية المتنوعة منها التعليمية والصحية وغيرها ولقد وضعت الانسان نصب عينها فوضعت شعارا لفظيا لها نهتم بالانسان فكان هدفها الاول هو الاهتمام بالانسان تعليميا وصحيا.

وأضاف: مع انطلاقة 2021م نسعى في (نماء الخيرية) الى بناء وتطوير منظومة مؤسسية تعنى بالتنمية المجتمعية في صورة ابتكارية حضارية لبناء الانسان عبر جسور الشراكات والتحالفات مع المنظمات الانسانية المحلية والاقليمية والعالمية، من خلال بيئة عمل تلتزم بالأصول المهنية والقيم الأخلاقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وانتهاجا لرؤية دولة الكويت 2035.

وأكد العتيبي أن الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الانسانية والخيرية أصبحت من أهم الأعمدة التي يرتكز عليها العمل الانساني والخيري، فلم يعد بامكان المؤسسات الخيرية أن تعيش في معزل عما يحدث في العالم، ولقد أضحت الشراكة مع تطور الفكر الانساني ثقافة ضرورية لتنمية المجتمعات، وحاجة ملحة لتمكين المؤسسات الخيرية عبر آليات التنسيق والجودة وصياغة برامج ومبادرات مشتركة، تعود بالخير والنماء على الانسانية جمعاء، لذا كانت هذه الشراكة مع فريق البناء البشري لدعم فئات الرعاية الاجتماعية.

وتابع: لقد ميز الله هذه الفئة بقدراتها فقد حظيت باهتمام وحرص الجمعيات الخيرية والانسانية والجهات الرسمية ايمانا منها بأنهم قدرات فاعلة تتطلب رعاية خاصة ومكثفة على أيدي متخصصين قادرين على تأهيل الأفراد للاعتماد على أنفسهم في الحياة وتسهيل المعوقات الحياتية اليومية لأجل تمكينهم من العيش والعمل والتقدم والمساهمة في تنمية المجتمع.



واختتم كلمته قائلا: نبارك للطلبة والطالبات الموهوبين من ذوي الاعاقة المرشحين للفوز بجائزة عمار في المملكة العربية السعودية ونشد على أيدي أبنائنا الذين سيبدؤون برنامج الدفعة الثالثة خدمة العملاء لتدريب ذوي الاعاقة، متوجها بالشكر الى راعية الحفل الشيخة شيخة العبدالله الرئيس الفخري لنادي الكويت للمعاقين والهيئة العامة لذوي الاعاقة ممثلة في رئيستها د. شفيقة العوضي ورئيس فريق البناء البشري د. عواطف السلمان.

منظومة البناء

ومن جانبها قالت رئيس فريق البناء البشري عواطف السلمان: نستذكر باحترام وتقدير الدور التنموي الذي قامت به الجهات الراعية والداعمة والتي ساهمت باستمرار حملة (شركاء لتوظيفهم) بعد نجاح التجربتين الأولى والثانية.

وأضافت السلمان: اليوم تفخر منظومة البناء البشري بأن يكون أحد أذرعها هو معهد البناء البشري للتدريب معهدا يمثل منارة من منارات التدريب المهني لفئات الرعاية الاجتماعية وذوي الاعاقة في وطننا من أجل بناء الانسان الكويتي يحمل رسالته بكل ما تتضمنه من دعوة للتنمية البشرية والتطوير المهني وخدمة المجتمع فوفاء لهذه الأمة ولهذا الوطن وقيادته الحكيمة نجدد العهد على البذل فرسالتنا المشتركة هي الحفاظ على المكتسبات في دعم المسؤولية المجتمعية وواجبنا تجاه هذا المجتمع.



وتابعت: يسر معهد البناء البشري على هامس تدشينه للبرنامج الثالث لحملة (شركاء لتوظيفهم) أن يقدم تكريمه لأبنائه الموهوبين والمبدعين ممن ترشحوا لنيل جائزة عمار الدولية لدعم ذوي الاعاقة في المملكة العربية السعودية الشقيقة معلنة عن رابط مبادرة أمل لدعم المشروعات الصغيرة لذوي الاعاقة بالتعاون مع حاضنة ميك جروب وعدد من الجهات الحكومية والخاصة مباركين لأنفسنا ولكم ولأبنائنا من فئات الرعاية وذوي الاعاقة هذه الجاهزية متطلعين الى استكمال أهدافنا الرئيسية الأربعة التي تتضمن التدريب والتوظيف ودعم المشروعات وتعزيز رسالة الوعي المجتمعي بدعم مبدأ المسؤولية الاجتماعية في المجتمع.

وأكدت السلمان أن طموحات وآمال العاملين في البناء البشري كبيرة جدا رغبة في خدمة وطننا ورفعة سمعته في الأوساط العملية والتأهيلية وخدمة أبنائنا والعمل الجاد على تأهيلهم وعودتهم الى قوة العمل الوطنية وحصولهم على درجة علمية ومهنية معتمدة محليا واقليميا وعالميا وارجاع الثقة بالنفس واستثمار طاقاتهم وامكانياتهم وقدراتهم بما يعود عليهم بالمنفعة والصلاح.



بارقة أمل



من ناحيتها قالت ممثلة المنتسبين للبرنامج الثالثة: نقف اليوم لنسجل انجازا على أول مشوارنا العملي والوظيفي وبارقة أمل على طريق التنمية المستدامة وقد عقدنا العزم على مواصلة مسيرتنا نحو المزيد من التقدم والرفعة لهذا الوطن.

وتابعت: اعلموا أننا لن نقف عاجزين بسبب اعاقتنا ولن نستسلم لتلك الصورة النمطية المتهالكة لكننا اليوم مشعل هداية ودليل تحد واصرار من أجل غد أفضل وحياة أجمل متوجهة بالشكر الى جميع الجهات الداعمة والراعية لحملة (شركاء لتوظيفهم).



العوضي: لم أتلق كتاباً بوقفي عن العمل



في تصريح لـالنهار جددت المدير العام لهيئة ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي نفيها تلقيها كتاباً من وزير الخارجية يتضمن ايقافها عن العمل هي ونائبها بحجة المصلحة العالمية. واشارت إلى أن هذا الكتاب لا يحمل توقيعا من الوزير وانها لم تتلق اي اتصال او كتاب رسمي الى الان. واوضحت ان المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس رسميا.



التنمية والبناء



شهد الاحتفال تدخلات لعدد من البنوك الكويتية التي أعرب ممثلوها عن رغبتهم في دمج هذه الفئة في العمل المصرفي وذلك بتوظيف عدد منهم في مختلف القطاعات المصرفية خصوصا الأرشيف والمعلوماتية.

كما تم عرض فيلم وثائقي حول معهد التدريب، والتجارب التي خاضها ذوو الاحتياجات الخاصة في المجتمع ورغبتهم الاندماج في عملية التنمية وبناء الوطن.