الإمارات: إصدار أول سندات اتحادية بـ 4 مليارات دولار

مال وأعمال

قال وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس حاجي الخوري: إن بلاده تلقت طلبات بنحو 22 مليار دولار للاكتتاب في السندات الاتحادية التي طرحتها بقيمة 4 مليارات دولار، مشيرا إلى إقبال كبير من المستثمرين الأميركيين والآسيويين على السندات الطويلة الأجل. وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن الإقبال الكبير على باكورة إصداراتها الاتحادية يدل على الجدارة الائتمانية العالية التي تتمتع بها الدولة في الأسواق العالمية، كما أن التصنيف الائتماني المرتفع للدولة منح هذه السندات ميزة تنافسية عالية. وذكر أن الإمارات طرحت سندات لأجل 10 أعوام بمليار دولار بعائد 70 نقطة أساس فوق عائد السندات الأميركية عند الأجل نفسه.

