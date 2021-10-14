الغانم مديراً إدارياً جديداً لـ «طلبات» الكويت

مال وأعمال

أعلنت «طلبات «عن انضمام بدر الغانم مديرًا اداريا «طلبات» الكويت خلفًا للمدير الحالي، محمد يلدرم الذي سيتولى منصباً إقليمياً في الفترة القادمة ليكون مسؤولًا عن عمليات التطوير الاستراتيجية في طلبات.

وقالت شركة « طلبات « في بيان صحافي: إن الغانم ينضم اليوم إلى فريق طلبات الكويت بعد خبرة طويلة ومعرفة واسعة في السوق المحلي والتجارة الالكترونية السريعة والذي قاد بنجاح إطلاق طلبات مارت - ذراع طلبات للتجاره السريعة - في كل من الكويت وقطر والبحرين كمدير عام، موضحة أن الغانم يملك رصيداً حافلاً من الانجازات ولديه اهتمام كبير بالشركاء وتطوير وتحسين تجربة المستخدم، كما له قدرة عظيمة في تطوير وتحسين الكفاءة التشغيلية على العديد من المستويات. مؤكدة أن الشركة تثق في خبرته لاستكمال مسيرة محمد يلدرم وقيادة السوق الكويتي.

وبهذه المناسبة علق بدر الغانم قائلًا:«خلال السنة الماضية حقق فريق عمل طلبات إنجازات عظيمة رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم بشكل عام والمعوقات والتحديات التي مرر بها قطاع توصيل الطلبات الاستهلاكيه بشكل خاص في الكويت، حيث قام الفريق بقيادة محمد يلدرم وبروح القيادة التي يتمتع بها بتجاوز كل تلك العقبات وتقديم أفضل تجربة لمستخدمينا والمساهمة في المحافظة على سلامتهم والبقاء في منازلهم آمنين»

وأضاف الغانم: «كوننا شركة التكنولوجيا والتجارة الالكترونية الرائدة في الكويت والمنطقة فإن موقعنا يحتم علينا التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة المنظمة للسوق ومد يد التعاون للارتقاء بالسوق لآفاق أوسع لخلق فرص أكبر لشركائنا من المطاعم ومحلات التجزئة المختلفة. حيث سنقوم بالتقدم بعدد من المبادرات للجهات الحكومية والمجتمع المدني تهدف الى تطوير هذا القطاع وخلق فرص أعمال جديدة وتنظيم القطاع»

هذا، سيستمر محمد يلدرم بدعمه فريق «طلبات» الكويت أثناء انتقاله إلى دوره في المكتب الإقليمي في دبي حيث سيكون مسؤولًا عن عمليات النمو في أرجاء الإقليم، وقال في كلمةٍ له:

«أودُّ أن أعبّر عن شكري وامتناني لجميع من زاملتهم اثناء فترتي في طلبات الكويت، وعلى رأسهم زملائي فريق عمل طلبات الكويت وكذلك جميع شركائنا من المطاعم، محال التجزئة وشركات توصيل الطلبات الاستهلاكية. كما اود ان اقدم رسالة شكر الى زبائننا الكرام والى عموم الشعب الكويتي على الاستقبال الرائع وكرم الضيافة»

واضاف يلدرم: «أشعر بالفخر بأنني قدت فريق طلبات الكويت، والتي تعتبر أحد أهم الأسواق للشركة، كيف لا والكويت كانت البداية لقصة نجاح طلبات».

