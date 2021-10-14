«Open Source Engineers» فاز بالمركز الأول في مسابقة القطاع النفطي

مال وأعمال

أعلنت وزارة النفط عن نتائج الفائزين بمسابقة التحول الرقمي لعام 2021 بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية عبر موقعها الإلكتروني، وهي منافسة فريدة لتطوير حلول مبتكرة للتحول الرقمي لتحديات النفط والغاز في دولة الكويت باستخدام بوابة IIOT Edge الرائدة في الصناعة – Agora. تسعى الوزارة من خلال المسابقة المذكورة لاستقطاب المبادرات والمشاريع الخاصة بالذكاء الاصطناعي باستخدام تكنولوجيا Edge لتحويل عمليات النفط والغاز بما في ذلك خفض المدة الزمنية، تقليل المخاطر المرتبطة بالصحة والسلامة والبيئة ، خفض تكاليف تشغيل العمليات وزيادة وتحسين الإنتاج وقد تم تقسيم المتسابقين لعدة فئات تشمل الطلبة والعاملين في وزارة النفط ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة (موظفي شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية لنفط الخليج) بالإضافة الى معهد الأبحاث الكويتي.

ويضم الفريق الفائز بالمركز الأول – الميدالية الذهبية - بفئة الموظفين ثلاثة مهندسين كويتيين من شركتي نفط الكويت وشركة نفط الخليج الكويتية التابعتين لمؤسسة البترول الكويتية.

شارك من شركة نفط الخليج الكويتية المهندس فراس عادل السالم ومن شركة نفط الكويت المهندس عبدالمحسن محمد القناعي والمهندس جراح محمد الرويح.

بينما حل فريق ماسترز بالمركز الثاني (الميدالية الفضية) وفريق Team A بالمركز الثالث (الميدالية البرونزية).

