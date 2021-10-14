الكويتيون خامس أكبر مشترٍ للعقارات بتركيا

مال وأعمال

أظهرت بيانات احصائية تركية أن الكويتيين جاؤوا في المرتبة الخامسة من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا في سبتمبر الماضي. وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية ان المواطنين الكويتيين اشتروا 281 عقارا خلال الشهر ليحتلوا المرتبة الخامسة بعد الايرانيين الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 1323 عقارا، في حين جاء العراقيون ثانيا بشراء 990 عقارا ثم الروس بـ 540 عقارا والألمان ب 298 عقارا. وأشارت البيانات إلى أن العدد الاجمالي لمبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال سبتمبر الماضي بلغ 6630 عقارا مسجلا ارتفاعا بنسبة 25?8 في المئة مقارنة بالشهر ذاته في 2020. وأضافت ان مدينة اسطنبول كانت اكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب اذ بلغ عدد العقارات المبيعة 2995 عقارا، تلتها «أنطاليا» بعدد 358 عقارا ثم العاصمة «أنقرة» بـ 408 عقارات. وذكرت ان إجمالي عدد العقارات التي بعيت للأجانب منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغ 37479 عقارا مسجلا زيادة بنسبة 43?2 في المئة مقارنة بالفترة ذاته من العام الماضي.