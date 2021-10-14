وفد جامعة الكويت يشارك في «إكسبو دبي» بالمشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي الأول «KUWAIT SAT1»

مال وأعمال

ذكرت مديرة المشروع الوطني للقمر الاصطناعي وعضو هيئة التدريس بقسم الفيزياء الدكتورة هالة خالد الجسار أن فريق المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي الأول «KUWAIT SAT1» يشارك ضمن وفد دولة الكويت في معرض اكسبو دبي الدولي 2020 وذلك خلال الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر الحالي ضمن فعاليات أسبوع الفضاء.

وأوضحت د. الجسار أن الوفد يتكون من طلاب وطالبات المشروع بالإضافة إلى أساتذة ومهندسين من جامعة الكويت وعدد من موظفي إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجامعة.

وأشارت د. هالة الجسار إلى أن الهدف من المشاركة بالمشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي والذي ترعاه بشكل أساسي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبالتعاون مع مؤسسات الدولة في وزارة الدفاع ومعهد الأبحاث العلمية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات هو ابراز دور جامعة الكويت في مجال بناء القدرات الوطنية وتأهليهم في مجال تصميم وتصنيع تكنولوجيا الفضاء والذي يتماشى مع رؤية الكويت 2035.

ونوهت د. الجسار على أنه سيتخلل المشاركة في معرض اكسبو دبي الدولي 2020 إلقاء محاضرات بشكل يومي من قبل أساتذة وطلبة المشروع الوطني ليتعرف زوار المعرض على القمر الاصطناعي الكويتي الأول «KUWAIT SAT1» علاوة على الأنشطة البحثية والعلمية المتعلقة بعلوم الفضاء في جامعة الكويت.

