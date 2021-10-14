شبكة «الوطني» لنقاط البيع الأكبر في الكويت

مال وأعمال

يحرص بنك الكويت الوطني على توفير أحدث حلول الدفع وأكثرها تطوراً بما يضمن لعملائه الحصول على تجربة مصرفية أكثر راحة وسرعة. وفي ذلك الإطار، يوفر البنك أكبر شبكة من نقاط البيع الحديثة التي تعمل بتقنية التواصل قريب المدى NFC على مستوى الكويت.

وقد عمد الوطني إلى زيادة حصته السوقية من أجهزة نقاط البيع الحديثة التي تعمل بتقنية التواصل قريب المدى والتي وصل عددها إلى أكثر من 15 ألف نقطة بيع حاز بها البنك على أكبر حصة سوقية بين البنوك على مستوى الكويت.

وتعتمد خدمات تقنية التواصل قريب المدى NFC على إتمام المدفوعات عن طريق تمكين البطاقة المصرفية من التواصل مع أجهزة نقاط البيع أو أجهزة السحب الآلي من خلال تمرير البطاقة دون إدخالها في الجهاز. وتدعم نقاط البيع التي تعمل بتقنية التواصل قريب المدى NFC وسائل الدفع المتطورة بدون تلامس والتي لا يستخدم فيها العملاء البطاقات الائتمانية مثل التي تعتمد على الساعات الذكية والموبايل والتي كان بنك الكويت الوطني أول من أطلقها في الكويت. وكان الوطني قد أطلق العام الماضي خدمة Fitbit Pay باستخدام ساعات Fitbit الذكية وكذلك خدمة Garmin Pay باستخدام ساعة Garmin الذكية كما أطلق البنك خدمة Samsung Pay التي تربط بطاقة الوطني الائتمانية مع موبايل Samsung المتوافق مع الخدمة.

وبهذه المناسبة قال مدير أول في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني سند الشطي: «نحرص على تقديم وسائل دفع متطورة توفر للعملاء والمتاجر خدمة تتميز بالراحة والسرعة ولذلك نسعى إلى زيادة تغطية شبكتنا من نقاط البيع والتي تعد الأكبر في الكويت بتقنية التواصل قريب المدى NFC، لما لها من مميزات عديدة إضافة إلى حرصنا على كونها وسيلة آمنة لإتمام المدفوعات». وأضاف الشطي «نتواصل بشكل مستمر مع عملائنا للتعرف على احتياجاتهم، والتي نسعى إلى تلبيتها من خلال توفير أحدث تكنولوجيا الصناعة المصرفية التي تضاهي أكثر المستويات العالمية تطوراً وذلك في إطار استراتيجيتنا للتحول الرقمي وتأكيداً لريادتنا في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية المتميزة في الكويت والمنطقة». وأكد الشطي أن حلول الدفع المتطورة تمثل ركيزة أساسية في إطار استهدافنا إثراء التجربة المصرفية للعملاء وأشار إلى سعي الوطني لتقديم مزيد من الخدمات المتطورة والتحسينات المستمرة على مستوى الخدمات المصرفية الرقمية المتميزة كافة التي يوفرها البنك لعملائه.

ويواصل بنك الكويت الوطني تعزيز موقعه الريادي في السوق المحلي من خلال شبكته المصرفية الأكبر على مستوى الكويت، حيث يمتد انتشار مجموعة بنك الكويت الوطني من خلال 68 فرعاً على مستوى الكويت، بالإضافة إلى شبكة واسعة تتخطى أكثر من 15 ألف جهاز نقطة بيع تعمل بتقنية جميعها بتقنية التواصل قريب المدى. كما يتمتع البنك بأكبر شبكة من أجهزة السحب الآلي المملوكة للبنك على مستوى الكويت.

