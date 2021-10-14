«برقان» حصد ثلاث شهادات آيزو

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن حصوله على ثلاث شهادات من المنظمة الدولية للمعايير - آيزو (ISO) تقديراً لجهوده المستمرة لتقديم أداء استثنائي في أعمال جميع إداراته. وقد تحصَّل البنك على شهادة آيزو 2013: 27001 المتعلقة بنظم إدارة أمن المعلومات، وشهادة آيزو 20000:2018 المعنية بإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وشهادة آيزو 9001:2015 للتميز في نظام إدارة الجودة.

وتؤكد الشهادات الثلاث امتثال بنك برقان المستمر لأعلى المعايير الدولية والتزامه الراسخ بتحسين جودة خدماته المصرفية وتعزيز تجربة العملاء بشكل عام. ويعكس الحصول على شهادة نظام إدارة الجودة وشهادة نظام إدارة أمن المعلومات جهود البنك في تطبيق معايير إدارة الجودة في جميع عملياته بالإضافة إلى اعتماده أعلى معايير خدمات تكنولوجيا المعلومات من أجل ضمان الجودة والاستمرارية والأمان لجميع العمليات والخدمات المصرفية. كما تؤكد شهادة نظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات التزام فريق البنك حماية بيانات العملاء من خلال دمج أحدث تقنيات الأمن السيبراني وأكثرها كفاءة لمنع أي خرق للبيانات الشخصية والمصرفية. وأعرب نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة الرئيس التنفيذي – الكويت رائد الهقهق عن فخر البنك بهذا الإنجاز، قائلاً «إن الحصول على الشهادات الثلاث بعد التدقيق في معايير الجودة الصارمة التي حددتها الآيزو هو إنجاز نفخر به لما يثبته من كفاءة البنك من حيث الالتزام المهني فضلا عن تميزه في تنفيذ عملياته بأعلى معايير الجودة». وأضاف الهقهق «يحرص جميع موظفينا على تنفيذ أفضل الاستراتيجيات المعتمدة دوليا للوفاء بوعدنا بتقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائنا من خلال توفير خدمات عالية الجودة وضمان بيئة مصرفية رقمية أكثر أمانًا. لقد نجحنا في تنفيذ هذه الاستراتيجيات وهو ما يشهد به إسناد شهادات الآيزو لبنك برقان. وسيحفزنا هذا النجاح على الحفاظ على التميز في جميع مجالات عملياتنا لتعزيز مكانتنا الريادية في القطاع المصرفي وتسريع التحول الرقمي في البنك. وأود بهذه المناسبة أن أعبِّر عن امتناني الكبير لجميع موظفي بنك برقان، الذين يمثلون ثروة البنك الحقيقية والداعم الرئيس لنجاحه وتميزه على جميع المستويات». من جهته، علق رئيس إدارة التنظيم والوسائل في مجموعة العمليات حسين علي، حول حصول البنك على شهادات الآيزو، قائلا «بنك برقان حريص على مواصلة تحسين أنظمة إدارة الجودة في جميع جوانب الخدمات والمنتجات المصرفية. ويمثل الحصول على شهادات الآيزو في مجالات أنظمة إدارة الجودة وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ونظام إدارة أمن المعلومات دليلا على التزام البنك الاستراتيجي «بتلبية متطلبات عملائه وضمان رضاهم».

