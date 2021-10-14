«وربة» كشف عن الفائزين في سحب «الحصالة» الأسبوعي الـ 28

مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات «Bloom» الأسبوعية، وهو الحساب الخاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و25 سنة. حيث يجري البنك سحباً أسبوعياً كل يوم أربعاء طوال العام على جميع عملاء شريحة Bloom وممن لديهم حصالة رقمية سارية طوال الشهر الأسبق للسحب، ويجري السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة لتتويج 5 رابحين بـ 100 د.ك لكل منهم. كما يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء من بداية كل شهر، بعمل سحب خاص لعملاء Bloom ممن قاموا بتحويل المكافأة الطلابية التي يتسلمونها من الدولة إلى بنك وربة لتتويج 5 رابحين شهرياً بمبلغ 200 د.ك. لكل منهم. كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom الثامن والعشرين لهذا العام وهم كل من: عبد العزيز هيثم عبد العزيز التركيت، جمال حسين عدنان اظبيه، خالد فهد سالم العجمي، دانة فايز فالح العازمي، وغالية جاسم محمد الظفيري.

والجدير بالذكر أن بنك وربة ميز شريحة عملاء «Bloom» بتجربة مصرفية رقمية فريدة من نوعها ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم التي تعتبرة ركيزة التطور من خلال تطبيق مصرفي خاص والأول من نوعه ليس في الكويت فحسب؛ بل في المنطقة بأسرها، مستوحى من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، الأكثر استخداماً من حيث تصميم والواجهة وطرق التصفح واختيار الألوان خصيصاً للشباب. ومن جانب آخر، يقدم البنك مكافأة تقديرية للطلبة المتفوقين والحاصلين على معدل فصلي 3.5 أو أكثر من أصل 4 نقاط بمبلغ 50 ديناراً تودع على هيئة نقاط في برنامج الولاء «المخبة» المتوافرة على تطبيق بنك وربة، بالإضافة إلى إصدار وتجديد مجاني لبطاقة VISA المسبقة الدفع بنسبة استرجاع 3% بحد استرجاع شهري بقيمة 150 ديناراً على هيئة نقاط في «المخبة». وأوضح البنك أن هناك برنامج مكافآت من شركائه خاصا بتقديم خدمات لعملاء «Bloom» بالإضافة إلى خصم إضافي وحصري لهم. كما أشار إلى أن مزايا «Bloom» تمتد خارج النطاق المصرفي بهدف بناء مجتمع للشباب Bloom Community تجاه تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال مشاركة فرق وورش عمل هدفها توظيف الطاقات الشبابية للابتكار وإيجاد حلول للتحديات، حيث يحصل الفريق الفائز على فرصة تدريب لمدة شهر في الإدارة الرقمية الخاصة في بنك وربة، بالإضافة إلى مكافأة شهرية. يضاف إلى ذلك اليوم الخاص بعملاء Bloom للإعلان عن الفعاليات والعروض الخاصة بالشريحة على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لبنك وربة.

