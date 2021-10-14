طالب الرفاعي.. شخصية العام الثقافية

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كرَّم معرض الشارقة الدولي للكتاب الدكتور طالب الرفاعي باختياره شخصية العام الثقافية.

وقال الرفاعي في بيان بالمناسبة: شرّفني وأسعدني إعلان تكريمي باختياري شخصية العام الثقافية في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الأربعين. وإذا كان هذا التكريم قد جاء بمباركة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد في دولة الإمارات الحبيبة، فإن تهنئة طيبة ورقيقة جاءتني باتصال هاتفي من أخي الأستاذ أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وأول ما خطر ببالي هو أن هذا التكريم وبقدر ما يخصّني فإنه يخصّ تكريم بلادي الكويت، ومؤكد أنه يعني تكريم جميع زملائي الأدباء والمثقفين، فما أنا إلا نتاج تلك النهضة الفكرية الكبيرة التي عاشتها الكويت منذ صدور مجلة العربي عام مولدي في 1958،



وما تلاها من حركة فكرية وإبداعية كبيرة، وصل تأثيرها النيّر إلى أقاصي أقطار وطني العربي الحبيب. إن تكريمي باختياري شخصية العام الثقافية ومن الشارقة تحديداً، شارقة الفكر والإبداع والثقافة، الإمارة التي فرضت إشعاع فكرها على العالم العربي والعالم، واستحقت بجدارة اختيارها عاصمة عالمية للكتاب عام 2019، إنما يمثل مسؤولية كبيرة سأسعى ما أمكنني لتحمّلها، وتأكيدها بمزيد من العمل والعطاء الإبداعي والثقافي بصفتي الشخصية، وبأمسيات (الملتقى الثقافي) الذي أسسته وأديره منذ العام 2011، وكذلك (جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية)، التي أشرف بأن أكون رئيس مجلس أمنائها.

وتقام فعاليات الدورة الـ 40 لـمعرض الشارقة الدولي للكتاب خلال الفترة من 3 إلى 13 نوفمبر المقبل، في مركز اكسبو الشارقة تحت شعار هنا.. لك كتاب بعرض ملايين الكتب التي يعرضها أكثر من 1566 ناشراً عربياً وأجنبياً، من 83 دولة.



وسيتحوّل مركز إكسبو الشارقة على مدار 11 يوماً إلى كرنفال عالمي للكتاب والإبداع والفن والمسرح، إذ يجمع المعرض الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، وتقود فيه جهود تعافي صناعة النشر في العالم، 85 كاتباً من 22 دولةً، وينظم أكثر من 970 ندوة وورشة إبداعيّة وعرضاً وأمسيةً وحواراً.