الزعابي حصد المركز الأول في المتحف البريطاني

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المصور الكويتي ماجد الزعابي حصد المركز الأول في المسابقة السنوية التي ينظمها المتحف البريطاني لتاريخ الطبيعة والخاصة بأفضل صور للحياة البرية في العالم. والمسابقة في نسختها الـ57 تلقت أكثر من 50 الف صورة مشاركة من 95 دولة حول العالم.



وقال الزعابي لـ«كونا» عقب اعلان النتائج مساء أول من أمس ان الصورة الفائزة التقطت في أوغندا بمحمية «باوند» الطبيعية لغوريلا، يطلق عليها اسم «كباندي» وتبلغ من العمر 40 عاماً.

وأضاف ان الغوريلا كانت جالسة مع عائلتها تأكل الأعشاب حينما بدأت الأمطار الهطول فاحتمى معظم أفراد العائلة من المطر الا «كباندي» بقيت مستمتعة به، وكانت هذه الصورة التي التقطت لها.