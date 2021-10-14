loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الزعابي حصد المركز الأول في المتحف البريطاني


المصور الكويتي ماجد الزعابي حصد المركز الأول في المسابقة السنوية التي ينظمها المتحف البريطاني لتاريخ الطبيعة والخاصة بأفضل صور للحياة البرية في العالم. والمسابقة في نسختها الـ57 تلقت أكثر من 50 الف صورة مشاركة من 95 دولة حول العالم.

وقال الزعابي لـ«كونا» عقب اعلان النتائج مساء أول من أمس ان الصورة الفائزة التقطت في أوغندا بمحمية «باوند» الطبيعية لغوريلا، يطلق عليها اسم «كباندي» وتبلغ من العمر 40 عاماً.
وأضاف ان الغوريلا كانت جالسة مع عائلتها تأكل الأعشاب حينما بدأت الأمطار الهطول فاحتمى معظم أفراد العائلة من المطر الا «كباندي» بقيت مستمتعة به، وكانت هذه الصورة التي التقطت لها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة