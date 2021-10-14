«الصحة»: القادم أهون.. تجاوزنا المرحلة الصعبة

الأولى

بينما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند تجاوز الكويت المراحل الأشد صعوبة من عمر جائحة كورونا، معلنا أن القادم أفضل وأهون، طالب النائب د.عبدالكريم الكندري مجلس الوزراء بالاكتفاء بإجراءات التباعد واعلان العودة الكاملة للحياة الطبيعية وإلغاء منع سفر غير المطعَّمين وإلغاء فحوصات الـpcr عن الطلبة والمعلمين وإعادة اليوم الدراسي إلى وضعه الطبيعي، وذلك إثر تراجع حالات الاصابة وارتفاع نسبة المطعمين.



من جهة أخرى، فتحت وزارة الصحة مركز جليب الشيوخ لتطعيم كوفيد-19 لاستقبال الراغبين في تلقي اللقاح من دون مواعيد مسبقة لجميع الفئات المشمولة بالتطعيم، والتي تعذَّر حصولها على اللقاح خلال الفترة الماضية لأي سبب.

ولفتت إلى استمرار حملة التطعيم الميدانية الشاملة في تقديم الخدمة في بعض مناطق البلاد، حيث شملت بالتغطية خلال اليومين الماضيين منطقتي بنيد القار وحولي، وتستمر في تقديم الخدمة بمنطقة المهبولة.

وفتحت الوزارة أمس باب التسجيل لتلقي تطعيمات الشتاء (الانفلونزا وبكتيريا الالتهاب الرئوي نيوموكوكال)، وذلك للفئة العمرية من 50 سنة فأكثر، على أن يُفتح باب التسجيل لبقية الفئات تباعا.