مَنِ المسؤول.. في حادثة «المنهول»؟

الأولى

على خلفية الحادث المأساوي الذي راح ضحيته مواطن بسبب أحد أغطية المناهيل، أصدرت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس قرارات عاجلة أمس تمثلت في احالة الشركة المكلفة صيانة طريق الملك عبدالعزيز السريع الى النيابة العامة.

وشملت القرارات انهاء تكليف مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري مع ايقافها عن العمل، وكذلك ايقاف مدير ادارة صيانة الطرق السريعة بالهيئة العامة للطرق والنقل البري وذلك للمصلحة العامة وحتى صدور نتائج التحقيقات التي تُجريها ادارة التحقيقات العامة بوزارة الداخلية.



ووجّهت الوزيرة الفارس الهيئة العامة للطرق بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة ومحايدة على ضوء الحادث المأساوي الذي راح ضحيته مواطن بسبب أحد أغطية المناهيل على حارة الأمان في طريق الملك عبدالعزيز السريع وفقاً لما أشارت اليه التحقيقات الأولية من قبل وزارة الداخلية.

وأعربت الفارس عن تعازيها لأسرة الفقيد سائلة المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



وفي وقت لاحق أصدرت الفارس قرارا بتكليف مديرة ادارة مكتب التخطيط في الهيئة العامة للطرق المهندسة رجاء المؤمن بمنصب مدير عام هيئة الطرق والنقل البري. كما تم توزيع فرق عمل على الطرق الرئيسة للتأكد من جميع أغطية المناهيل الموجودة فيها مع اعداد دراسة عن نقل بعضها من منتصف الشوارع الى الأرصفة.