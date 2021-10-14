تاكسي الانتحار!

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شهد جسر جابر فجر وظهر أمس محاولتي انتحار لمصري وهندي باءتا بالفشل بعد تدخل صيادين بإنقاذ الأول فيما تمكنت فرق الإطفاء من مساعدة الثاني وذلك في حادثتين متفرقتين جمعتهما طريقة الوصول للجسر عبر سيارتين للأجرة.

وفي التفاصيل، تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ آسيوي حاول الانتحار خلال إلقاء نفسه من فوق جسر جابر وتم نقله إلى المستشفى لتلقيه العلاج اللازم وسجلت قضية.



وقالت الإدارة العامة لقوة الإطفاء في بيان لها: تلقينا بلاغا بقيام شخص بالنزول من سيارة تاكسي مسرعا وقام بإلقاء نفسه من على الجسر الى البحر الذي كان في حالة جزر وتم إنقاذه وتسليمه للطوارئ الطبية وهو في حالة حرجة.

وفي الحادثة الأخرى تمكن صيادون ورجال الأمن بمعاونة رجال الاطفاء والاسعاف من إنقاذ وافد مصري، حاول الانتحار من فوق جسر جابر.



وقال مصدر أمني إن الوافد المصري كان برفقة سائق تاكسي، وقد طلب منه التوقف، فوق الجسر، ثم ترجل من السيارة وألقى بنفسه، فقام سائق التاكسي بإبلاغ عمليات الداخلية، حيث حضر رجال الامن والإطفاء والطوارئ الطبية، وتم العثور على المقيم وقد أصيب بكسور وكدمات، استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.