تحذير علمي.. من قاتلٍ خفيٍّ بين أيدينا!

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نيويورك - الوكالات: حذَّرت دراسة من جامعة نيويورك من أن التعرُّض اليومي لمادة كيماوية وصفتها بأنها تستخدم في كل شيء تقريبا، من العبوات البلاستيكية إلى المكياج، قد يكون السبب وراء حوالي 100 ألف حالة وفاة بين كبار السن من الأميركيين سنويا.

والمادة هي «الفثالات» (Phthalate) وهي أحد أنواع «الملدّنات» أي إنها المواد المضافة في صناعة اللدائن من أجل زيادة مرونتها وشفافيتها وفترة استخدامها.

وتقول الدراسة إنها «تؤثر في الهرمونات والغدد الصماء، وهي في مئات المنتجات مثل الألعاب والملابس والشامبو»، وفق ما نشره موقع «ساينس ألرت».



وقالت الدراسة إن السموم يمكن أن تدخل الجسم خلال مثل هذه المادة، وهي ترتبط بالسمنة والسكري وأمراض القلب.

وأظهرت الدراسة -التي أجرتها كلية «غروسمان» للطب في جامعة نيويورك وشملت حوالي 5000 بالغ تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاما- أن أولئك الذين لديهم تركيزات أعلى من «الفثالات» في البول كانوا أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب. ومع ذلك، لا يبدو أن التركيزات الأعلى من «الفثالات» تزيد من خطر الموت بالسرطان، وفق الدراسة.

وقال ليوناردو تراساندي، أحد الباحثين في الدراسة إن «زيادة التعرض لـ«الفثالات» مرتبط بالموت المبكر، خاصة بسبب أمراض القلب». وأشار إلى أن «الدراسة لا تؤكد العلاقة المباشرة بين التعرض للفثالات والموت، وذلك بسبب أن الآليات البيولوجية لتلك العلاقة غير واضحة بعد».

وقال تراساندي «تشير أبحاثنا إلى أن الخسائر الناجمة عن هذه المادة الكيماوية على المجتمع أكبر بكثير مما كنا نظن في البداية».