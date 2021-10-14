«التحالف الوطني»: «المرأة في الجيش».. انتصار على «التطرف»

الأولى

رحَّب التحالف الوطني الديموقراطي بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بفتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية ضباط اختصاص وضباط صف وأفراداً وذلك في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.

وقال التحالف في بيان أصدره أمس إن هذا القرار يمثل انتصاراً آخر للمرأة على الفكر المتطرف، بعد دخولها السلك القضائي وتوليها منصب قاض، كما يمثل تصحيحا لوضع خطأ استمر لعقود من الزمن مخالفا المبادئ الدستورية التي نصت على المساواة وحاربت التمييز على أساس الجنس.

وزاد إن القرار فتح آفاق المشاركة للمرأة بجانب الرجل في تطوير قدرات الجيش في شتى الاختصاصات.



وأكد التحالف أن التصريحات النيابية المناهضة للقرار صادرة من مجموعة غير مؤمنة بالدستور نصاً ولا بالديموقراطية نهجا، ومارست -وما تزال- الإرهاب الفكري والسياسي في أكثر من محطة تاريخية ضد نضال المرأة الكويتية للحصول على حقوقها السياسية والاجتماعية، وحاولت فرض الوصاية الدينية على المجتمع ومصادرة حقوقه الدستورية والمدنية.

وفي ختام البيان، هَّنأ التحالف الوطني الديموقراطي المرأة الكويتية على انضمامها إلى الخدمة العسكرية، مؤكداً إيمانه بقدراتها وعطائها في خدمة الوطن في أكثر من موقع، مستذكراً بكل فخر واعتزاز مسيرة المرأة الكويتية منذ القدم ونجاحها في جميع المجالات.

من جهته، قدَّم النائب فايز الجمهور اقتراحا بقانون لتعديل قانون الجيش ينصُّ على أن يكون الالتحاق بالجيش للذكور فقط عن طريق الخدمة العسكرية أو التطوع أو التعيين وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها القوانين والمراسيم والقرارات التنفيذية.



وقال في المذكرة الإيضاحية للقانون إن فتح الباب أمام الإناث للالتحاق بالجيش يُعد فتحاً للباب أمام شر مُستطير لا قبل لنا به، فما الناس إلا عبيد للعواطف إلا من عصم الله وحصَّن نفسه بسياج من الإرادة التي تستعصي على غلواء الأهواء.

واعتبر الجمهور أن هذه البدعة المثارة ما هي إلا عدوان على قيمنا وقلة تبصر ليست بغريبة على من يحاولون تقليد الغرب والسير على دربه والنسج على منواله ضاربين عُرض الحائط بقيم مجتمعنا المسلم ذي الطابع المحافظ الذي لا يقبل به بديلاً.