ادعاءات كاذبة

الأولى

نفت مصادر دبلوماسية مصرية صحة ما جرى تداوله من تصريحات كاذبة تتعلق بالكويت نُسبت إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وقالت إن طبيعة العلاقات بين البلدين تفند تلك الادعاءات الكاذبة والمضللة، مشيدة بمتانة العلاقات بين البلدين، واصفة إياها بالتاريخية والخصوصية.



وقالت ان هناك تنسيقا بين مسؤولي البلدين على مختلف المستويات، موضحة أن نشر الأكاذيب مجدداً محاولة يائسة لإثارة المشاعر، وهذا ما يدركه البلدان الشقيقان.

وأعربت المصادر عن دهشة المسؤولين مما نُسب إلى الوزير شكري، مؤكدة انه ادعاء عارٍ من الصحة والدقة.