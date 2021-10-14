«كويت ألفا سكواد».. فريق تطوعي في خدمة المجتمع

الخميس Al wanees

كويت ألفا سكواد.. فريق تطوعي ضم مجموعة من الشباب الطموح والمتفاني في خدمة الاعمال التطوعية الوطنية والانسانية، وقد أُسس بهدف تقديم أفضل خدمة للقوى العاملة في الكويت من خلال أعضاء شباب شغوفين بعمل الخير.

الفريق ساعد في تسهيل التخطيط والتنظيم والتنفيذ لفعاليات عدة وساهم في تنظيم اختبارات الثانوية العامة في ظل جائحة كورونا وشارك في توزيع المساعدات مع اللجان الخيرية وكذلك حملات التنظيف في البر والبحر وتعاون مع كثير من الجهات الحكومية والخاصة.

النهار التقت رئيس الفريق الشاب عبدالعزيز الملا، حيث اكد ان عمله وفريقه التطوعي ينطلقان من ايمانهما بدعم المجتمع والشركات المحلية والمنظمات غير الربحية وأي شخص يحتاج فعلا المساعدة واستعدادهم للتطوع في اي وقت لمساعدتهم في أي شيء من شأنه خدمة المجتمع والانسانية، بالاضافة الى محاور عدة تحدث عنها خلال اللقاء التالي:



? كيف كانت بداية فكرة تأسيس الفريق؟

? فكرة تأسيس الفريق تقوم على مبدأ استثمار الطاقات الشبابية والاستفادة منها بما ينفع المصلحة الوطنية والاجتماعية والانسانية من خلال العمل التطوعي غير الربحي، وكانت البداية عام 2020 في ظل حاجة البلد الى وقفة الجميع خلال فترة جائحة كورونا وتبعاتها والخطوات الاولى كانت سهلة ويسيرة لكوننا قمنا باعمال سابقة قبل تأسيس الفريق.



تشجيع ومساندة



? ما رد فعل اسرتك ومن حولك؟ وهل كان محبطاً أم مشجعاً؟

? رد الفعل كان ومازال مشجعاً والكل شجعني وساندني، خصوصا والدتي بما اني والشباب الذين اعمل معهم نقوم بدور وطني وخدمة مجتمعية.



? ما مكون الفريق.. من شباب ومتخصصين امكانياتهم، تخصصاتهم وما شروط الانضمام للفريق؟

? مكون الفريق من الجنسين شباب وبنات من دون تفرقة ما دام النية التطوع والخدمة، ولا تشترط تخصصات معينة للمتقدمين للتطوع للفريق ويهمنها الهمة العالية والامكانيات المتاحة. اما عن شروط الانضمام للفريق فان يكون المتقدم/ المتقدمة فوق الـ18 عاماً ولبقاً بالاسلوب وبقية الشروط في صفحة الانستغرام @KWTALPHASQUAD .

? هل هناك شللية أو اشخاص يشكلون اساءة للعمل التطوعي؟ وما اهدافهم؟

? هناك اشخاص نعم، بهذه المواصفات والشللية في اغلب المجالات التي تعتمد على العمل الجماعي وقد تسيء بالفعل الى ذلك العمل وفريقنا بعيد عن تلك الاجواء والمشاحنات فهدفنا اسمى من تلك المهاترات ولله الحمد لم نواجه ايا من هذه المشكلات.



ضريبة مجتمعية



? تواجهون مشاكل شخصية بسبب عملكم التطوعي وتدفعون ضريبة مجتمعية بسبب هذا العمل. فما صحة هذا القول؟ ? الحمد لله لم نواجه في عملنا التطوعي مشاكل على الاطار الشخصي او العائلي بسبب الاعمال التطوعية بل العكس دائما نجد الاطراء والتشجيع من الجميع.

? ما الدعم الذي تحصلون عليه في عملكم من قبل جهات حكومية او خاصة، وما تلك الجهات مثلا؟ ? نعم، هناك دعم من الحكومة والجهات الخاصة ايضا ومن مختلف الوزارات والشركات.



ميزانية خاصة



? هل لدى الفريق ميزانية خاصة، وهل الاعلان والرعايات ضمن سياسة الفريق المالية؟

? نعم، الفريق له ميزانية خاصة والاعلان والرعايات ضمن اولوياتنا في هذه الميزانية.

? ما النشاطات الاخيرة التي قمتم بها خلال الاعوام السابقة وما نسبة نجاحها وتقبلها من الجمهور؟

? اخر عمل قمنا به هو تنظيف البحر مع منظمة TrashTag، وكذلك المساعدة في تنظيم المدارس خلال فترة الاختبارات الثانوية العامة، وساعدنا بالعمل مع مهرجان الكتاب مع الكاتب حسين البلوشي، وشاركنا في تنظيم وتوزيع المساعدات الانسانية والسلات الغذائية مع بعض اللجان الخيرية، والمشاركة في حملات التنظيف للشواطئ والبر واعمال اخرى متفرقة.

نشاط محلي



? هل عممتم نشاطاتكم في دول الخليج او الدول العربية، وهل هناك تعاون في ذلك او اعمال مشتركة؟

? حتى الان نحن نعمل على اطار محلي ولم نقم بأي عمل خارج الوطن حتى الان نظراً للظروف الصحية التي تواجه الدول بسبب جائحة كورونا.

? هل هناك تقدير من قبل الدولة او مؤسسات المجتمع المدني لما تقومون به من عمل؟ وما الجوائز او التكريم الذي حصلتم عليه؟

? لم يتم تكريم الفريق من قبل الدولة ولكن تم تكريمنا من قبل مهرجان الكتاب وجمعية السلام الخيرية.



الانتقال للعالمية



? ما المشاريع والخطط المستقبلية للفريق؟

? تطوير الفريق وزيادة عدد المنظمين والانتقال من فريق محلي الى عالمي

? هناك عراقيل تواجهكم في عمل الفريق فما هي؟

? لله الحمد، الامور تسير بيسر ولم نواجه اي عراقيل توقف عملنا او تعطله.



? كلمة اخيرة؟



? اتمنى على جميع الشباب والبنات فوق الـ 18 ان يتقدموا الى فريقنا Kuwait Alpha Squad كي يستثمروا طاقاتهم الشبابية بما ينفع المصالح الشخصية والوطنية ويكونوا أفرادا مساهمين في بناء الوطن.