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الخميس Al wanees

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المطوع يشيد بتزكية الياسين نائباً لرئيس مجلس الشباب العربي


بارك المستشار وائل يوسف المطوع رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية اختيار محمد الياسين لشغل منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الشباب العربي، مشيرا إلى أن الياسين أول من يتولى هذا المنصب بعد تزكيته من ممثلي الدول العربية الأعضاء.

وقال إن الياسين من خيرة شباب الكويت ويستحق هذا المنصب بجدارة، كما أن إسناد هذا المنصب لأحد أبناء الكويت يعكس مكانتها المرموقة والجهود الدبلوماسية التي يبذلها وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر، كما يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بشريحة الشباب الذين يمثلون 70 % من الكويتيين.


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