«عدسة».. فريق شبابي يحصر الكائنات الفطرية في البلاد

الخميس Al wanees

وقعت الهيئة العامة للبيئة وفريق عدسة البيئة الكويتيان مذكرة تعاون للمحافظة على البيئة في البلاد وزيادة الوعي البيئي لدى المجتمع وحصر الكائنات الفطرية في المحميات والبيئة الكويتية.

وقال رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح لـ كونا بهذه المناسبة إن المذكرة تهدف إلى تعزيز وترسيخ روح التعاون المثمر بين الجانبين في المجال البيئي وتبادل الخبرات علاوة على تنفيذ المشاريع لتحقيق أهداف الهيئة.

وأضاف الشيخ عبدالله الأحمد أنه من خلال المذكرة سيتم رصد الأحياء البرية والطيور العابرة، مفيدا بأن فريق (عدسة البيئة) استطاع حصر أعداد الطيور المهاجرة وأنواعها لخلق منظومة كاملة للحياة الفطرية في البلاد.

وأوضح أنه من خلال فريق عدسة البيئة الذي يضم عددا من سفراء البيئة المتوزعين في مختلف مناطق البلاد تم اثراؤنا بأنواع مختلفة من الطيور والكائنات ووضع أفضل الحلول لاستدامة وتنوع الكائنات الحية.



وأكد أن للفريق باعا طويلا في فن تنوير وتزويد أفراد المجتمع بالمعلومات وتوثيق الحياة البرية والبحرية والتنوع الأحيائي وجذب الناس نحو التأمل والتفكر بجمال البيئة ونقائها عند توفير بيئة صالحة للكائنات الحية للعيش دون تعد عليها بصيد أو تلوث عبر التقيد باللوائح والنظم البيئية.

وذكر أن الطرفين لديهما خبرة في مجال العمل البيئي وتم الاتفاق على التعاون المشترك بهدف تعزيز هذه المفاهيم وتحقيق أهداف المحافظة على البيئة بتبادل المعلومات وأعمال التوثيق وإقامة أنشطة ومشاريع وبرامج بيئية مشتركة وهادفة لاتباع أمثل الطرق للحفاظ على البيئة في الكويت حاضرا ومستقبلا ولضمان استدامتها للأجيال القادمة.



وقال الأحمد إن فريق عدسة البيئة يعد مرجعا ومصدرا لاستقاء المعلومات البيئية ومن خلال برامجه التي تحث المجتمع على المحافظة على البيئة وعدم التعرض لكائناتها مبينا ان الهيئة وخلال مشاركتها في معرض الصيد والطبيعة أحد أكبر المعارض البيئية الدولية في العالم والمقام في بودابست عاصمة هنغاريا أخيرا سلطت الضوء على الجهود الكويتية التي لاقت استحسانا كبيرا.

وأضاف أن التعاون يشمل محميات البلاد حيث سيتم التعاون في استقبال الزوار وتعريفهم على التنوع الاحيائي في البلاد والاسهام في التكامل مع الضباط القضائيين في الهيئة لرصد التعديات البيئة.