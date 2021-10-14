أكاديمية «كويت سيتي».. تتطلع للأمام دائماً

الخميس Al wanees

قبل عام تقريبا، اتخذ الشاب الرياضي سعد الرميضي قرارا برفض الوظيفة والتفرغ لتأسيس مشروع اكاديمية كويت سيتي الرياضية، واجه الشاب الطموح صعوبات كبيرة خصوصا في عامي الجائحة وتعثرت الخطط بسبب الاغلاق والحظر وتوقف النشاط الرياضي لكنه بقي متمسكا باصراره لتنفيذ خططه التي راودت منذ ايام دراسته في الخارج، وحاول الرميضي وهو خريج جامعة تامبا الاميركية استثمار تخصصه التسويق الرياضي لتحقيق احلامه في اعداد اجيال تخدم الكرة الكويتية مستقبلا، وبذل جهدا كبيرا في تأسيس اكاديمية ترعى الصغار وتصقل مواهبهم وتعدهم للمستقبل، واستطاع تكوين افكاره عن انشاء الاكاديميات من خلال تجربته في الانتماء لاكاديمية قبل سفره الى الخارج للدراسة، ويرى الرميضي ان الامر لا يخلو من المتاعب لكن حب المجال يخفف كثيرا من المصاعب وفيما يلي اسئلة النهار التي وجهتها الى صاحب اكاديمية كويت سيتي واجاباته عليها:



? ما الخطوات التي اتخذتها قبل افتتاح الأكاديمية؟

? تعلمت في أكاديمية بالكويت سابقا قبل السفر للولايات المتحدة، وكونت افكاراً في ذهني عن هذا المجال لتنفيذه مستقبلا، ثم واصلت في آخر سنة دراسية التعلم والتعمق في هذا المجال وبعد عودتي الى الكويت قررت المضي قدما في تنفيذ حلمي وحرصنا ان تكون كوادرنا التدريبية مؤهلة للاشراف على اعداد الصغار.

? كيف استطعت تكييف العمل في الاكاديمية مع ‏مشاهداتك في الخارج اثناء الدراسة؟

? اصدقكم القول ان مستواي الدراسي تأثر الى حد ما بسبب اهتمامي بهذا الامر، لكن لطالما كان حلمي العمل في المجال الرياضي لذلك أجبرت نفسي على التكيف من أجل تحقيق رغبة انتظرتها طويلا، لذلك نحرص في الاكاديمية على اننا نتطلع للامام دائما.

? هل يجب ان يكون هناك فلسفة خاصة الاكاديمية ام نحن في بيئة رياضية لا تساعد سوى في اعداد الصغار لممارسة لعبتهم؟

? يجب أن تكون لكل أكاديمية فلسفة تدريبية خاصة بها، لكن الوضع الحالي في الكويت كارثي بما تحمله الكلمة من معنى.

? هل هناك طموح لتطوير عمل الاكاديمية؟ وماذا يتطلب الامر؟

? نعم الطموح كبير جداً لكن انصدمنا في الأمر الواقع في ظل الظروف الصحية والتخبطات الحاصلة من المسؤولين، يتطلب الأمر مساعدة الهيئة العامة للرياضة للأكاديميات ؛ وللأسف هذا الشيء إلى الآن مفقود، لكن نتمنى أن تكون اللائحة الجديدة من الهيئة العامة للرياضة تساهم في تطوير عمل الأكاديميات.



? اين مكان الاكاديمية؟ والطاقم التدريبي ومؤهلاته؟

? مكاني الحالي مؤقت بسبب إغلاق جميع الملاعب الحكومية مثل ساحات الشباب في كل منطقة وملاعب المدارس - نتمرن حالياً في منطقة الروضة - حرصنا على أن يكون طاقمنا التدريبي مؤهلاً رياضياً وتربوياً من أجل الوصول لهدفنا الرياضي التربوي.

? هل هناك تعاون مع الكشافين؟ وهل تلاحظ وجود نشاط لهم في الكويت؟

? لا يوجد لنا أي تعاون مع الكشافين في الكويت، لكن لدينا تعاون مع كشافين من تركيا، هولندا، إسبانيا والولايات المتحدة، لديهم نشاط لكن عملهم يحتاج إلى تطوير خاصة في الجانب الإعلامي؟ ما الجهة التي تلبي طموح ولي الامر؟ النادي ام الاكاديمية؟ ولماذا؟

? لكل جهة مجالها الخاص، في النهاية النادي لا يقبل في أغلب الظروف أقل من 8 سنوات، لذلك ولي الأمر مجبر على أخذ ابنه للأكاديميات للتدريب والتأسيس من سن 5 إلى 8 سنوات- الأندية تقبل اللاعبين الموهوبين والجاهزين فقط وليس لديها وقت لتأسيس أي لاعب من الصفر خاصة في عمر 12 سنة فما فوق، الحاجة للأكاديميات كبيرة.

? هل ترى ان الاكاديميات قادرة على تمويل نفسها ام تحتاج دعما مثل الاندية؟



? الأكاديميات قادرة على تمويل نفسها بعد توفر شرطين:

1- تسهيل الحصول على الملاعب بعقد سنوي عن طريق الجهات المسؤولة.

2- إنشاء واعتماد اتحاد الأكاديميات عن طريق الهيئة العامة للرياضة من أجل ضمان تطوير العمل وتحقيق الاستدامة.

لذلك حالياً الأمر صعب لكن نعم أغلب الأكاديميات قادرة على تمويل نفسها.

? لماذا لا تنظمون مطالب بتخصيص اراض لكم بدلا من التأجير في اماكن مختلفة؟

? سعر الأراضي في الكويت غالٍ جداً ومبالغ به،، المواطن لا يستطيع حتى الحصول على بيت- لذلك صعب جدا الحصول على أراضي حكومية.



لكن هناك حلول اخرى فلدينا عدد كبير جدا من الملاعب الجاهزة الممكن استخدامها: مثل:

? ملاعب الهيئة.

? ملاعب المدارس.

? ملاعب الأندية.

? ملاعب الجامعات والكليات.

? ملاعب الوزارات.

وتلك جميعها ملاعب تحتاج إلى صيانة فقط وتأجيرها على الأكاديميات بعقد سنوي بسعر رمزي دعماً للأكاديميات ويمكن ايضا أن يكون كل أكاديميتين في ملعب مشترك، على ان تكون أكاديمية أ، في ايام السبت- الاثنين- الأربعاء. واكاديمية ب في ايام الأحد- الثلاثاء- الخميس.