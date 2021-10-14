خالد أمين يُقدِّم «المسرح» عبر شاشة تلفزيون الكويت

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يستعد الفنان خالد امين لتقديم برنامج «المسرح» على تلفزيون الكويت في دورة أكتوبر البرامجية الجارية والذي يعالج كل القضايا المتعلقة بالمسرح، وستنطلق أولى حلقاته غداً (الجمعة) البرنامج يأتي بدعم من وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، لتأكيد أهمية دور المسرح، ورسالته التنويرية، ومساهمة من الإعلام الكويتي في دعم قضايا المسرح، إلى جانب الجهود الداعمة من وكيل وزارة الإعلام منيرة الهويدي، والوكيل المساعد لقطاع التلفزيون تركي المطيري، كذلك يقوم البرنامج بتعريف رسالة المسرح التنويرية في المجتمعات من خلال الاطروحات والمناقشات التي تُطرح وتُعالج.

ويستضيف البرنامج عبر حلقاته المسرحيين الكويتيين والعرب لطرح ومناقشة الكثير من القضايا التي تهم المسرح المعاصر، والضيوف سعد الفرج، مريم الصالح، جاسم النبهان، اسمهان توفيق، عبدالله عبدالرسول، عبدالرحمن العقل، بدر محارب، ابتسام الحمادي، غنام غنام، غانم السليطي والبرنامج التلفزيوني «المسرح» يعتبر من البرامج المتخصصة في مجال المسرح، ويعد دعماً كبيراً للمسرحيين بطرح قضاياهم، من إعداد نيفين ابولافي وعبدالرحيم احمد والديكور لمحمد الرباح ومن اخراج علياء مندني.

يذكر أن خالد أمين يستعد لأعمال أخرى عدة، منها مسلسل «القفص» وهو ذو طابع تراثي حقبوي، من تأليف محمد المياحي وإخراج جاسم المهنا وتحت إشراف محمد العنزي وبدر الجزاف، ويخوض البطولة فيه كل من: خالد أمين، لمياء طارق، مي البلوشي، حسين المهدي، روان مهدي، حصة النبهان وآخرين.

كما شارك خالد في مسلسل «ديستوبيا» ويشاركه العمل فيصل العميري وشهد ياسين وعبد الله التركماني وعبد الله الطراروة والدكتور شايع الشايع وشهد ياسين وناصر الدوسري ومنصور البلوشي، بالإضافة إلى نخبة من النجوم، والمسلسل يتكون من 8 حلقات، وتولى إخراجه المخرج أحمد عبد الواحد، وهو من تأليف الإعلامية حبيبة العبد الله، والتي تخوض أولى تجاربها في التأليف الدرامي، وهو من إنتاج شركة كتويل للمنتج والفنان عبد الله عبد الرضا، والمسلسل درامي بعيد عن الرتابة والنمطية المعتادة، حيث يسير على ضوء الأكشن والغموض والتشويق والكثير من الأحداث، وكان آخر أعمال أمين التي عُرضت مسلسل «الناموس»، وحقق أعلى نسبة مشاهدة، ومن بطولة عدد من الفنانين، منهم: هيفاء عادل، وجاسم النبهان، وحسين المهدي، وعبد الله بهمن، وعبير أحمد، وبثينة الرئيس.

