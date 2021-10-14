نانسي عجرم تشارك محمد حماقي حفل كلاي ماكس 2021 بالقاهرة

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يُحيى النجم محمد حماقي حفل كلاي ماكس المقررة إقامته في استاد القاهرة الدولي بالصالة المغطاة 4 نوفمبر 2021 بحضور متوقع لأكثر من 10 آلاف شخص من مختلف بلدان الوطن العربي ولمدة ثلاثة أيام.

يشارك النجم محمد حماقي في حفل ختام مؤتمر كلاي ماكس 2021 المقرر انعقاده لمدة ثلاثة أيام تشارك فيه اللبنانية نانسي عجرم بحفل الافتتاح، ويعد كلاي ماكس المؤتمر السنوي لمنظمة كايزن التدريبية وهي منظمة غير هادفة للربح تعمل على تدريب الشباب في الوطن العربي على كيفية العمل من خلال الإنترنت ومواكبة الثورة التكنولوجية في البيع عبر الإنترنت.

نظمت مؤسسة كايزن العديد من المؤتمرات الكبرى مثل مؤتمر كلاي ماكس هذا العام الذي يشارك فيه حماقي للمرة الثانية بعد مشاركته عام 2015 مع مؤسسة كايزن، يعد مؤتمر هذا العام المؤتمر السنوي الثامن بإستاد القاهرة بأكبر حضور جماهيري في مجال البيع المباشر عبر الإنترنت وأحيا العديد من نجوم العالم العربي الدورات الماضية منهم شيرين عبد الوهاب، تامر حسني، نانسي عجرم، ووائل جسار.

كما حضر عدد كبير من مشاهير الفن والمجتمع ورجال الأعمال الدورات السابقة منهم محمد صبحي، محمد بركات، حازم إمام، وحسن شحاتة، كما يشهد مؤتمر كلاي ماكس لهذا العام حضور عدد كبير من مشاهير الفن والمجتمع والرياضة وأصحاب قصص النجاح في مجالات عدة سيُعلن عنهم قريبا.

يعد «كلاي ماكس» هو المؤتمر الأكبر حضورا في الشرق الأوسط لشركة چينيس الأمريكية المتخصصة في مجال العناية بالبشرة والصحة العامة حيث يحرص على حضوره مديرو الشركة من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وعدد كبير من المؤثرين في صناعة البيع المباشر في العالم بتنظيم مؤسسة كايزن التدريبية.

