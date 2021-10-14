طرح الإعلان الترويجي للفيلم الإماراتي «الكمين»

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طرحت «إيه جي سي إنترناشيونال»، ذراع المبيعات الدولية التابعة لمجموعة «إيه جي سي ستوديوز»، و«إيمج نيشن أبوظبي»، احدى الشركات الرائدة الحائزة على الكثير من الجوائز في قطاع صناعة المحتويين الإعلامي والترفيهي، أول إعلان ترويجي للفيلم الإماراتي الضخم «الكمين»، الذي يسرد وقائع قصة حقيقية لإنقاذ مجموعة من الجنود الإماراتيين الذي علقوا داخل كمين في وادٍ جبلي تحت حصار عناصر من المتمردين.

يُعد الكمين أكبر إنتاج سينمائي باللغة العربية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة طاقم عمل مؤلف من 400 فرد يشمل النجوم الإماراتيين الذين يؤدون الأدوار الرئيسة بالفيلم. وقد صورت كل مشاهد الفيلم في دولة الإمارات، وهو من بطولة الممثل مروان عبد الله صالح، خليفة الجاسم، ومحمد أحمد.

شارك في إنتاج الفيلم «إيه جي سي ستوديوز» و«إيمج نيشن أبوظبي»، وأخرجه الفرنسي العالمي بيير موريل (مخرج فيلم تايكن، المنطقة بي 13)، بالتعاون مع المنتج ديريك داوتشي (رومان جي إسرائيل، فيكتور فرانكشتاين)، وجنيفر روث (بلاك سوان).

وقام بكتابة الفيلم كل من براندون بيرتيل (فيلم السرعة والغضب 7) وكورتيس بيرتل (مسلسل وسام الشرف) بالتعاون مع جنود القوات المسلحة البواسل الذين شاركوا في وقائع الكمين الحقيقية عام 2018 والذي استُلهِمَت منه قصة الفيلم. وقد دعمت «إيمج نيشن أبوظبي» الفيلم بطاقم عمل من صنّاع الأفلام الإماراتيين والكوادر الاستشارية الثقافية، بمن فيهم هناء كاظم وطلال الأسمني وعلوية ثاني وعلياء القزي. ومن المقرر طرح فيلم «الكمين» في دور العرض بدولة الإمارات والمنطقة في وقتٍ لاحق من العام الحالي.

