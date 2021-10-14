لين برازي تخوض تجربة سينمائية جديدة

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كشفت الفنانة لين برازي عن توقيعها عقود مشاركتها بفيلم سينمائي في الإمارات العربية المتحدة بمشاركة نجوم من السعودية والإمارات، وأبدت برازي سعادتها للمشاركة في الفيلم الجديد، مشيدة بتجربتها السابقة في الفيلم السوري «Fake أپ»، مع المخرج أحمد إبراهيم أحمد.

وقالت برازي: «تنتظرني مشاركة في فيلم سينمائي كوميدي في الإمارات، وهي تجربتي الثانية في مجال السينما، وأنا سعيدة جداً بوجودي إلى جانب فنانين سعوديين وإماراتيين لهم مكانة عالية».

واضافت لين: «لا أود الحديث عن تفاصيل العمل، لكني أتوقع نجاحه لأنه يضم مجموعة مميزة من الفنانين في السعودية والإمارات».

وحضرت برازي مؤخراً في الفيلم السينمائي السوري «Fake أپ»، الذي يعتبر أول تجربة عربية لها، بعد مشاركات عدة في السويد. ووصفت تجربتها آنذاك بالممتعة، وأضافت: «تواجدت إلى جانب نجوم كبار عدة، والمخرج القدير أحمد ابراهيم أحمد، ما جعلني أشعر بالمسؤولية والتوتر، لكني تغلبت على المشكلة بفضل الزملاء في العمل».

وعن دورها، قالت: «دوري يشبهني كثيراً، أنا عفوية للغاية، مثل سهى التي أجسد شخصيتها، إلى درجه تمنيت فيها أن أكون سهى في الحقيقة، وأن أعيش حياتها، باختصار، كان دوراً ممتعاً جداً، وأنا سعيدة لأدائه».

