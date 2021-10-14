عبدالرسول سلمان: جائزة «إبراهيم الشطي للتراث الكويتي» أسهمت في شحذ همم الفنانين ودعم الثقافة

إضاءات

أعلنت الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية عن الفائزين في الدورة الاولى لـجائزة ابراهيم الشطي للتراث الكويتي ذاكرة الوطن بحضور أسرة إبراهيم الشطي وقد فاز بالجوائز الاولى كل من (حسب الترتيب) عطارد الثاقب، عبدالله العتيبي، مريم البشر، آثار الانصاري، وفجر الكندري، كما فاز بالجوائز التقديريرية كل من بدرية اشكناني، فضيلة عيادة، عبدالاله الرشيد، هناء البلوشي، وعلي الشيرازي.



واكد رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية الفنان عبدالرسول سلمان في كلمته امام الحضور ان الجائزة أسهمت في شحذ همم الفنانين لتقديم افكار ابداعية ومبتكرة تهدف بالدرجة الاولى في دعم ورفد الحراك الثقافي بالكويت لتكون باكورة الفعاليات الثقافية في البلاد بعد جائحة كورونا. وقال السلمان ان مسيرة الفقيد ابراهيم الشطي كانت حافلة شارك خلالها في بناء ونهضة الوطن عبر العديد من المناصب والمسؤوليات التي عكست روحاً أصيلة في الانتماء والوفاء، عبر تاريخ يزهو ببصماته في ذاكرة التطور وعبر إنجازاته ومهامه التي تعد جزءاً رئيساً من تاريخ وذاكرة الديوان الأميري إضافة إلى العديد من القطاعات التي شرفت برئاسته وعضويته وأعماله.



واضاف السلمان ان اليوم تذكرنا أسرة إبراهيم الشطي الكريمة في هذه اللحظات أمام العطاء الذي بذله في توطيد علاقة الأجيال الجديدة بتراثها وماضيها العريق، كما يضعنا أمام فضيلة الاقتداء المستحق والدائم على جهوده التي لم تتوقف يوماً في دعم الفن التشكيلي منذ السبعينات من القرن الماضي حتى وفاته عبر حضوره المعارض الجماعية والشخصية واقتناء أعمال الفنانين من المعارض دام في ذاكرتنا رمزاً للبذل والعطاء والأصالة.

وشدد السلمان على ان مسيرة الفقيد ابراهيم الشطي كانت حافلة تقلد فها الكثير من المناصب والمراكز وترأس الجمعيات وكان فيها مثالا للالتزام بقضايا الوطن والعمل في سبيل رفعته وتقدمه فضلا عن دوره الرائد في العمل لحماية الفن التشكيلي والتراث الوطني الأصيل حيث كان دائم التأكيد بشكل مباشر على الكثير من الفعاليات والمعارض المحلية.



ومن جانبه، هنأ قصي الشطي نجل الراحل ابراهيم الشطي في كلمته عن اسرة الراحل الفائزين، مشيداً بالابداعات الفنية التي قُدمت في المسابقة في دورتها الاولى وهو ما يعبر عما يملكه الفنانون الكويتيون من رؤى ابداعية وتراثية متميزة تحتاج فرصاً لاظهار مواهبهم، لافتا الى أن هذا الاقبال الكبير على المسابقة يساهم في تطويرها خلال السنوات المقبلة بما يخدم تنمية كلاً من الوعي الفني والثقافي.

وقال قصى الشطي ان المغفور له الأستاذ إبراهيم محمد الشطي - طيب الله ثراه - عُرِفَ في الكويت بالمربي الفاضل والأديب والمثقف والمحب للتراث الكويتي والفنون، مثلما عُرِفَ بالمسؤول وأحد رجالات الدولة الذي خدم الكويت أكثر من خمسين سنة متواصلة عبر تبوئه الكثير من المناصب في مجالات التعليم والإعلام والدبلوماسية وآخرها مدير مكتب صاحب السمو ووكيلا للديوان الأميري.



واضاف الشطي ان الأستاذ إبراهيم محمد الشطي طيب الله ثراه مرجع لتاريخ نهضة الكويت وانتقالها من عصر ما قبل النفط إلى العصر الحديث، وصاحب ذلك اهتمامه بالعنصر الكويتي والمواهب الوطنية الشابة الواعدة في مجالات عدة. وكان من بين ذلك دعمه مسيرة الفنون التشكيلية إبان عضويته في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وتمثل ذلك في تنظيم الكثير من المعارض للتشكيليين الكويتيين. وأشار الشطي إلى ان جائزة إبراهيم الشطي للتراث الكويتي تأتي مبادرة من أسرته تخليدا لذكراه العطرة، ولبقائها حية في ذاكرة الوطن الذي أحبه وأخلص في خدمته طوال حياته، وامتدادا لحرصه في الحفاظ على التراث الكويتي وتوثيقه ونقله للأجيال من أبناء الوطن.



واختتم الشطي كلمته بتقديم وافر الشكر والامتنان للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية على احتضانها جائزة إبراهيم الشطي للتراث الكويتي، فإننا نعبِّر عن سعادتنا البالغة للمشاركة الكبيرة في هذه الجائزة، مثمنين دور مجلس ادارتها وجميع منتسبيها على ما بذلوه من جهود رائعة في تنظيم أعمالها والحرص على نجاحها، ونتطلع بكل سرور إلى المواسم المقبلة للجائزة. وقد شهد الحفل حضوراً ثقافياً كبيراً لمتابعة هذا الحدث الاول من نوعه وسط التزام من الحضور بالاشتراطات الصحية والذين اشادوا بالحفل التنظيمي الذي خرج على اعلى مستوى من الابداع.