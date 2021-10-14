أمير قطر وملك الأردن يتناولان الطعام في أحد مطاعم الدوحة

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الدوحة – الوكالات: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين في أحد المطاعم في العاصمة القطرية، الدوحة. ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، لحظة دخول أمير قطر والعاهل الأردني لمطعم في منطقة «مشيرب» في الدوحة.

وكان أمير قد نشر تغريدة باستقبال الملك عبدالله الثاني قال فيها «سعدت بلقاء أخي جلالة الملك (عبدالله الثاني) والوفد المرافق في قطر، حيث بحثنا أوجه تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين شعبينا الشقيقين في مختلف مجالات التعاون المشترك، كما ناقشنا مستجدات الإقليم وسبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة خصوصا تطورات الأوضاع في فلسطين».



واستقبل أمير قطر العاهل الأردني في الدوحة الثلاثاء، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع إقليميا ودوليا، وفقا لوكالتي الأنباء الأردنية والقطرية الرسميتين.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأنهما أجريا جلسة مباحثات رسمية واستعرضا «العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية». فيما أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن المباحثات «تناولت العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع إقليميا ودوليا».