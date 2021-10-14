البيت الأبيض: نأمل بحكومة «تجسد إرادة الشعب العراقي»

عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: هنّأ البيت الأبيض، الحكومة العراقية، على إجراء الانتخابات، التي قال إنها أُجريت في أجواء سلمية إلى حد بعيد، وأشار إلى أنه بانتظار المصادقة على النتائج. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين «نهنئ الحكومة العراقية على إنجازها لوعدها بإجراء الانتخابات المبكرة. بمجرد المصادقة على النتائج النهائية نأمل أن يشكل أعضاء مجلس النواب الجديد حكومة تجسّد إرادة الشعب العراقي».

وفي سياق متصل، قال مراقبو الاتحاد الأوروبي لانتخابات العراق إن اقتراع الأحد الماضي كان «سلميا وهادئا ومنظما»، وأضافت كبيرة المراقبين فيولا فون كرامون - في مؤتمر صحفي ببغداد- أن 95% من مراكز الاقتراع التي زارها مراقبو الاتحاد حصلت على تقييم إيجابي.

