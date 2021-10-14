سقوط طائرة تدريب قبالة ساحل لبنان

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بيروت - الوكالات: اعلن بيان من مجلس الوزراء اللبناني أن طائرة صغيرة سقطت في مياه البحر المتوسط قبالة الساحل اللبناني أمس وبدأت جهود للبحث عن شخصين كانا على متنها.

وقال بسام مولوي وزير الداخلية في تغريدة على تويتر إن الطائرة الصغيرة تابعة لنادي الطيران اللبناني وإن فريق الدفاع المدني بدأ عمليات بحث وإنقاذ عقب الحادث.

من جهته دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الى استنفار عام مؤكدا أنه يتابع شخصياً مصير المفقودين.

يشار إلى أن الحادث هو الثاني خلال العام الحالي، وكانت طائرة صغيرة ارتطمت بجبل وتحطمت وعلى متنها شخصين ايضاً.

