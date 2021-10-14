«طالبان» تسمح بـ «عودة خرساء» للطالبات إلى بعض المدارس

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كابول - الوكالات: سمحت طالبان للفتيات في المدارس المتوسطة والثانوية باستئناف الدراسة في عدة مقاطعات في شمال أفغانستان، بعدما كان مسموحا فقط في المرحلة الابتدائية وفي صفوف منفصلة، بحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».

وفي سبتمبر الماضي، أعادت طالبان فتح المدارس الثانوية للطلاب الذكور في جميع أنحاء أفغانستان. ومنذ أسبوعين، وعدت «طالبان» بعودة الفتيات الى المدارس «في أقرب وقت ممكن»، حيث قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان إن الفتيات في الصفوف من السابع إلى الثاني عشر سيسمح لهن بالعودة إلى الصفوف «بمجرد وجود نظام يوفر لهن وسائل النقل والمرافق الأخرى لخلق بيئة آمنة».

وفي أربع مقاطعات أفغانية في شمال أفغانستان حيث كان للمرأة دورا نشطا في المجتمع أكثر من دورها في الجنوب والشرق الأكثر تحفظا، أعيد فتح مدارس ثانوية للفتيات بموافقة مسؤولي حكومة طالبان المحليين علما أنه لم يتم الإعلان عن هذا القرار الذي لم يشمل كابول والذي يشترط دخولهن المدراس بالحجاب و«دون اصدار اي صوت».

وفي مقاطعتي بلخ وقندز، اللتين تضمان أكبر مدينتين في الشمال هما مزار الشريف وقندز، تم افتتاح مدارس للفتيات منذ حوالي شهر والتقى كبار مسؤولي طالبان الإقليميين بمديري المدارس هناك وأمروهم بإعادة الفتيات إلى المدرسة، وفقا لأشخاص حضروا الاجتماعات أو تم إطلاعهم عليها.

بدورها رحبت شمايل صوفيدة، مديرة ثانوية فاطمة بلخي في مزار الشريف، بالقرار، قائلة «نحن وطالباتنا سعداء للغاية بإعادة افتتاح مدارس الفتيات وبإمكان الفتيات متابعة دروسهن الآن». وفي بلخ، طلب أكبر مسؤول تعليمي في طالبان من المعلمين إقناع الفتيات بالعودة إلى المدرسة، حيث قال بحسب ما نقلته معلمة أطلعت على الاجتماع «هؤلاء الطالبات اللواتي لا يحضرن الفصول اذهبن واطرقن بابهن وأخبروهن بالحضور إلى المدرسة». كما أعيد فتح مدارس للفتيات المراهقات في مقاطعتي سار إي بول وجوزجان وغالبا ما يزورها ممثلو طالبان. من جهتها، قالت صدف، طالبة في الصف العاشر في ساري بول «يقولون لنا أن نأتي إلى المدرسة مرتدين الحجاب، ولا نرتدي الكعب العالي أو الصنادل، كما أنه يمنع علينا أن نصدر صوتا أثناء المشي». وعن مصير باقي المدارس أكد عاكف مهاجر، المتحدث باسم وزارة قمع الرذيلة وتعزيز الفضيلة التابعة لحركة طالبان، أن عمليات إعادة فتح المدارس الثانوية للبنات «ستستمر في جميع أنحاء البلاد». وقالت شكرية حسارناي، وهي معلمة في ولاية هلمند الجنوبية، إنها تنتظر منذ أسابيع إجابة من مسؤول التعليم المحلي في طالبان حول ما إذا كان يمكن إعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات.

