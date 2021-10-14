loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الكامب نو يشرع أبوابه أمام الجماهير


سيكون فريق برشلونة الإسباني قادراً على شرع أبواب مدرجات ملعبه كامب نو بكامل قدرته الاستيعابية في مباريات الدوري ومسابقة دوري أبطال أوروبا اعتباراً من الأسبوع المقبل، بعدما خففت سلطات كاتالونيا أول من أمس من القيود المفروضة على الجماهير جراء جائحة كورونا.
وقال رئيس الإقليم الكاتالوني بيري أراغونيس في مؤتمر صحافي إنه «اعتباراً من يوم الجمعة، سيتوقف العمل بالغالبية العظمى من القيود المفروضة على الحشود».
وأضاف «سنعود إلى قدرتنا الاستيعابية الكاملة بنسبة 100 في المئة في المساحات الثقافية والمرافق الرياضية المفتوحة، وفي الحانات والمطاعم»، بعدما كان الحد الأقصى 60 في المئة.
في المقابل، أعلن نادي برشلونة عبر موقعه الإلكتروني «عاد كامب نو إلى كامل قدرته الاستيعابية». وأضاف «بعد عام ونصف العام من دون مباريات، ثم مباريات في ملعب خالٍ من الجماهير، ثم مباريات بقيود مشددة، حان الوقت أخيراً ليكون ملعب برشلونة ممتلئاً بكامل قدرته الاستيعابية مجدداً».
ويأتي هذا القرار في الوقت المناسب لبرشلونة المتعثر، والذي سيخوض ثلاث مباريات في ثمانية أيام على ملعبه كامب نو الذي يتسع لـ99 ألف متفرج. وستكون المباراة الأولى في عقر داره بحضور جماهيري كامل، الأحد المقبل ضد فالنسيا الذي يحتل المركز الثامن متقدماً على برشلونة التاسع بفارق الأهداف في ترتيب «لا ليغا».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة