الكامب نو يشرع أبوابه أمام الجماهير

دوليه

سيكون فريق برشلونة الإسباني قادراً على شرع أبواب مدرجات ملعبه كامب نو بكامل قدرته الاستيعابية في مباريات الدوري ومسابقة دوري أبطال أوروبا اعتباراً من الأسبوع المقبل، بعدما خففت سلطات كاتالونيا أول من أمس من القيود المفروضة على الجماهير جراء جائحة كورونا.

وقال رئيس الإقليم الكاتالوني بيري أراغونيس في مؤتمر صحافي إنه «اعتباراً من يوم الجمعة، سيتوقف العمل بالغالبية العظمى من القيود المفروضة على الحشود».

وأضاف «سنعود إلى قدرتنا الاستيعابية الكاملة بنسبة 100 في المئة في المساحات الثقافية والمرافق الرياضية المفتوحة، وفي الحانات والمطاعم»، بعدما كان الحد الأقصى 60 في المئة.

في المقابل، أعلن نادي برشلونة عبر موقعه الإلكتروني «عاد كامب نو إلى كامل قدرته الاستيعابية». وأضاف «بعد عام ونصف العام من دون مباريات، ثم مباريات في ملعب خالٍ من الجماهير، ثم مباريات بقيود مشددة، حان الوقت أخيراً ليكون ملعب برشلونة ممتلئاً بكامل قدرته الاستيعابية مجدداً».

ويأتي هذا القرار في الوقت المناسب لبرشلونة المتعثر، والذي سيخوض ثلاث مباريات في ثمانية أيام على ملعبه كامب نو الذي يتسع لـ99 ألف متفرج. وستكون المباراة الأولى في عقر داره بحضور جماهيري كامل، الأحد المقبل ضد فالنسيا الذي يحتل المركز الثامن متقدماً على برشلونة التاسع بفارق الأهداف في ترتيب «لا ليغا».

