تعادل البوسنة وأوكرانيا

دوليه

انتهت مواجهة منتخب أوكرانيا أمام ضيفه منتخب البوسنة والهرسك بالتعادل 1-1 أول من أمس في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. وتقدم منتخب أوكرانيا بهدف سجله أندريه يارمولينكو في الدقيقة 15 وتعادل منتخب البوسنة عن طريق أنيل أحمدودزيتش في الدقيقة 77.

ورفع المنتخب الأوكراني رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني خلف فرنسا المتصدرة 12، كما رفع المنتخب البوسني رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع. وفي ثانية من المجموعة عينها، فاز منتخب فنلندا على مضيفه كازاخستان 2-0. وسجل هدفي فنلندا تيمو بوكي في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و48. ورفع منتخب فنلندا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد منتخب كازاخستان عند ثلاث نقاط في المركز الخامس الأخير.

وفي المجموعة الثالثة عادت سويسرا من ميدان مضيفتها ليتوانيا بفوز عريض قوامه 4-0. وضمن المجموعة ذاتها قلب المنتخب البلغاري تأخره أمام ضيفه الآيرلندي الشمالي إلى فوز 2-1.?

