سيف عرباوي

محلية

سجل اتحاد الكرة أمس اللاعب سيف الحشان في كشوفات النادي العربي وذلك بعد شطبه من قائمة القادسية، لتكتمل صفقة انتقال لاعب الأصفر السابق إلى غريمه التقليدي. ولجأ الحشان إلى لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم التي سمحت بتسجيله قبل ساعات من اغلاق باب الانتقالات محلياً. وكان الحشان حصل على بطاقته الدولية عبر الانتقال إلى نادي بلاك ستارز المالي، لكن تأخر العربي في تسجيله قبل اغلاق باب الانتقالات لدى «فيفا» يوم 4 أكتوبر الحالي أبقى اللاعب في صفوف ناديه السابق القادسية، الأمر الذي دفعه إلى تقديم التماس إلى لجنة أوضاع اللاعبين في «فيفا» والتي سمحت بتسجيله.

