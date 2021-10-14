استنكار مشاركة إنفانتينو بافتتاح متحف إسرائيلي

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استنكرت جامعة الدول العربية مشاركة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو في افتتاح ما يدعى «متحف التسامح» لدى زيارته إسرائيل الإثنين، واصفة هذه الخطوة بأنها «تسييس غير مقبول».

وشددت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان على أن «مشاركة رئيس (فيفا) في هذه الفعالية تخالف مبادئ النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم وتعد تسييسا غير مقبول به، كما تعبر عن انحياز صارخ لدولة الاحتلال على حساب الفلسطينيين». وأضاف البيان أن قرار السلطة الفلسطينية بشأن عدم استقبال إنفانتينو «يعكس غضبا مشروعا حيال تصرفه وما يمثله من استفزاز لمشاعر الفلسطينيين». وأشار إلى أن هذا المتحف «مقام قسرا على مقبرة مأمن الله الإسلامية الأثرية في القدس التي يعود تاريخها إلى القرن الـ11». وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إنه اعتذر عن عدم استقبال إنفانتينو «لمشاركته في فعالية بإسرائيل لا تخدم رسائله المعلنة فيما يتعلق بقيم المنظومة الكروية الدولية».

من جانبه، اعتبر رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب مشاركة انفانتينو في افتتاح ما يسمى (مركز التسامح) المقام على اراضي مقبرة (مأمن الله) الاسلامية الاثرية في القدس تحيزا لصالح الاحتلال الاسرائيلي وتسييسا للرياضة وانتهاكا لقدسية رسالتها. وقال الرجوب في مقابلة مع اذاعة «صوت فلسطين» الرسمية ان الاتحاد الفلسطيني كان قد بعث برسالة الى رئيس «فيفا» وطالبه بعدم المشاركة في الفعالية لما فيها من خرق لمهمة واخلاق وقيم الرياضة الانسانية واستفزاز لمشاعر المسلمين والقوى الديمقراطية في العالم. ورجح الرجوب ان يكون لهذه الخطوة تفاعلات على مستوى الاتحادات الوطنية والقارية ولجان «فيفا».

