فوز الكويت وبرقان في «اليد»

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واصل الكويت تحقيق الانتصارات وتغلب على كاظمة 34-30 في اللقاء الذي جمعهما اول من أمس ضمن الجولة الثالثة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي شهدت أيضا تحقيق برقان انتصاره الأول وجاء على حساب القادسية 24-21.

وبهذا الفوز رفع «الأبيض» رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب إلى جانب السالمية صاحب الرصيد ذاته، ثم يأتي كاظمة والعربي في المركزين الثالث والرابع برصيد 4 نقاط لكل منهما، والقادسية وبرقان نقطتين في المركزين الخامس والسادس، فيما خلا رصيد الفحيحيل والقرين من النقاط في المركزين السابع والثامن.

وجاءت مباراة الكويت وكاظمة قوية منذ البداية لتقارب أداءهم. وغاب عن الأبيض محترفه القطري فرانكيس مارزو بسبب الاصابة فيما شارك الكوبي هرنانديز انجل على فترات متقطعة من اللقاء حيث كان الثنائي مشاركاً مع نادي الوحدة السعودي على سبيل الاعارة في بطولة «سوبر غلوب» الدولية التي اختتمت في مدينة جدة السعودية قبل أيام.

واحتدمت المنافسة في منتصف الشوط الثاني بعد أن قلَّص كاظمة النتيجة إلى هدف واحد 27-28 قبل أن يبرز لاعب الأبيض صالح الموسوي الذي سجل 3 أهداف متتالية من الجناح الأيمن مع تألق لافت لحارس الأبيض حسن صفر الذي وقف في وجه محاولات «البرتقالي» من جانب التونسي بلال حمام والبحريني علي عبدالقادر وابراهيم الأمير ليحقق الأبيض انتصارا صريحا 34-30. وفي المباراة الثانية، تمكن برقان من تحقيق انتصاره الأول في البطولة على حساب القادسية الذي تلقى هزيمته الثانية في الجولات الثلاث الاولى ليتراجع إلى المركز الخامس.

