نظام جديد للبطولة الخليجية للسلة

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اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة السلة توصية أن تكون بطولة الأندية الخليجية المقبلة التي تستضيفها البحرين مايو المقبل آخر نسخة للبطولات المجمعة كما انها لن تكون مؤهلة الى نهائيات كأس آسيا، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع أمناء سر الاتحادات الخليجية في دبي أول من امس.

وسيكون الهدف من اقامة البطولة الخليجية المقبلة التي ستقام في البحرين هو ان البطل والوصيف سيرشحان معهما اصحاب المركز الثاني في دولهما الى البطولة الخليجية التي تليها والتي ستكون مؤهلة الى نهائيات آسيا وستقام بنظام الذهاب والاياب، على أن تنطلق فعالياتها اواخر العام المقبل لتكون البطولة بمشاركة ثمانية أندية.

وسيتكفل الاتحاد الاسيوي باستضافة الفرق خلال منافسات البطولة التي ستقام بنظام الذهاب والاياب وان الدول المضيفة ستتكفل بالمواصلات فقط كما سيتكفل ايضاً بأجور الحكام ولجنة الاحصاء.

ورفض الاتحاد الآسيوي بشكل قاطع محاولات بعض الاتحادات الخليجية بالابقاء على البطولات المجمعة، مشدداً على ان نظام التجمع قد ألغي من جميع الاتحادات القارية بناء على طلب الاتحاد الدولي للعبة «فيبا».

