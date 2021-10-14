انتصاران للسالمية واليرموك في «التنشيطية»

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تصدر السالمية المجموعة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد التنشيطية بفوزه على الجهراء 2-1 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة والتي شهدت أول من أمس أيضاً فوز خيطان على اليرموك 3-2. وسجل نايف زويد والبرازيلي اليكس ليما هدفي السماوي الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لخيطان والكويت ولا شيء لليرموك والجهراء. وفي المجموعة الثانية، تعادل الفحيحيل في ظهوره الأول مع التضامن 0-0، ليحصد الأول نقطته الأولى، ويرفع الثاني رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، مقابل 3 نقاط للنصر ومثلها للقادسية الغائب عن هذه الجولة، فيما يتذيل الصليبخات المجموعة بلا رصيد.