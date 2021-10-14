السعودية.. علامة كاملة

محلية

تصدَّر المنتخب السعودي المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بعد فوزه أول من أمس على المنتخب الصيني 3-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة. وتقدم الأخضر السعودي بهدفين عن طريق سامي النجعي في الدقيقتين 15 والـ 38 لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة. ومع بداية الشوط الثاني قلص المنتخب الصيني الفارق بهدف عند الدقيقة الأولى عن طريق ألوسيو سانتوس قبل ان يتمكن فراس البريكان من تسجيل الهدف الثالث للأخضر السعودي عند الدقيقة الـ 72 في حين أحرز المنتخب الصيني الهدف الثاني عن طريق ووو زي في الدقيقة الـ 87. ويعد هذا الفوز للمنتخب السعودي الرابع على التوالي في التصفيات الآسيوية والتي انفرد فيها بصدارة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة كاملة من أربع مباريات مقابل تسع نقاط لأستراليا وست نقاط لكل من عمان واليابان وثلاث للصين، في حين بقي رصيد فيتنام خاليا من النقاط.

وكان المنتخب الياباني أنعش آماله ببلوغ نهائيات المونديال بفوزه الصعب على أستراليا 2-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية في سايتاما.

تقدم المنتخب الياباني مبكرا عن طريق أو تاناكا في الدقيقة الثامنة، قبل أن تدرك أستراليا التعادل بواسطة أيدن هروستيتش (70)، لكن لاعب أستراليا عزيز بيهيش سجل هدفا من طريق الخطأ في مرمى فريقه ليمنح اليابان ثلاث نقاط ثمينة.

وأنهى المنتخب الياباني سلسلة قياسية من 11 فوزا متتاليا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لنظيره الأسترالي، كان قد بدأها في الأدوار السابقة بفوزه بثماني مباريات تواليا.

وكانت أستراليا نجحت بفوزها على عمان 3-1 في الجولة السابقة، في تحطيم الرقم القياسي السابق الذي حققته منتخبات المكسيك وإسبانيا وألمانيا التي سجلت 10 انتصارات متتالية خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات 2006 و2010 و2018 تواليا.

وفي المجموعة الأولى، تعادل منتخب إيران مع ضيفته كوريا الجنوبية 1-1 على ستاد آزادي في طهران.

وتقدم المنتخب الكوري عبر نجم توتنهام الإنكليزي، سون هيونغ مين في الدقيقة الـ 49، قبل أن تدرك إيران التعادل عن طريق على رضا جاهنباخش (76).

دخل منتخب لبنان بقوة على خط المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة عن المجموعة الأولى، بعدما حقق انتصاره الأول على حساب مضيفه السوري 3-2 على ملعب «الملك عبد الله الثاني» بالقويسمة في العاصمة الأردنية (عمَّان).

وسجل لسورية عمر خريبين (20) وعمر السومة (65)، وللبنان محمد قدوح (45+1 و45+4)، وحسن «سوني» سعد (53).

وهذا الفوز الخامس تاريخيا لمنتخب «رجال الأرز» على نظيره السوري مقابل 14 خسارة وستة تعادلات.

وفي مباراة ثالثة، سجل على مبخوت هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع لينقذ الإمارات من هزيمة على أرضها مكتفية بالتعادل 2-2 مع العراق.

وتقدمت الإمارات، التي لم تحقق أي انتصار في أربع مباريات بالمجموعة الأولى، عبر كايو كانيدو في الدقيقة الـ 33.

وتعرَّض أصحاب الضيافة لضربة حين سجل أحمد العطاس بالخطأ في مرماه ليتعادل العراق 1-1 في الدقيقة الـ 74 ثم منح أيمن حسين التقدم للزوار في الدقيقة الـ 89. وانتزع مبخوت التعادل للإمارات في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قريبة المدى مستغلا تمريرة وليد عباس العرضية.

حافظ منتخب إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، في مقابل 8 نقاط لكوريا الجنوبية و5 نقاط للبنان، و3 للعراق والإمارات، ونقطة لسورية.

