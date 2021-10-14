الأردن بطل «غرب آسيا»

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توج المنتخب الأردني بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية تحت 23 عاما لكرة القدم التي استضافتها السعودية في مدينتي الخبر والدمام.

وتمكن «نشامي» الأردن من الظفر باللقب بعد الفوز على المنتخب السعودي بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية أول من أمس على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وتناوب عضو مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا علي المطيري وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي د. خالد المقرن والأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم على تتويج المنتخب الأردني بميداليات المركز الأول وتسليم لاعبي المنتخب السعودي ميداليات المركز الثاني.

كما وُزِّعت خلال حفل التتويج الجوائز الفردية التي فاز بها الأردني محمد أبو رزق هدافاً للبطولة برصيد 4 أهداف، إلى جانب زميله المهاجم يزن نعيمات كأفضل لاعب في البطولة، في حين تسلم حارس مرمى المنتخب السعودي نواف العقيدي جائزة أفضل حارس. وكُرّم إضافة إلى ذلك حكام المباراة النهائية ومراقب المباراة ومقيّم الحكام والمنسق المحلي للمباراة.

وبالعودة إلى أجواء اللقاء الختامي الذي شهد إثارة كبيرة منذ البداية، فقد تقدم المنتخب السعودي أولا عبر خالد الغنام عند الدقيقة الـ 20، ثم عادل يزن نعيمات الكفة بهدف التعادل عند الدقيقة 28، قبل أن يخطف يوسف أبو الجزر هدف التقدم عند الدقيقة الـ 75، ثم أضاف محمد أبو رزق الهدف الثالث قبل انطلاق صافرة النهاية بثوان قليلة.

