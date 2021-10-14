«قمة مصر» في الجولة الثالثة

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أسفرت قرعة الدوري المصري التي أجريت أول من أمس عن مواجهة مبكرة بين قطبي الكرة المصرية (الأهلي والزمالك)، حيث سيتقابلان في الجولة الثالثة للمسابقة. وقال عضو رابطة الأندية عامر حسين إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقررة ضمن الجولة الثالثة ستقام أحد يومي 4 و5 نوفمبر المقبل باستاد القاهرة أو الدفاع الجوي. وأضاف: «المباراة ستكون بحضور جماهيري بواقع 1000 مشجع لكل فريق سواء في الدور الأول أو الثاني ولا نية لتأجيلها في حال موافقة الأجهزة الأمنية». وتشهد الجولة الأولى من الدوري مواجهة للزمالك حامل اللقب ضد إنبي بجانب مواجهة مثيرة بين الأهلي ومضيفه الإسماعيلي، في حين يلعب بيراميدز مع مصر للمقاصة وفيوتشر مع فاركو وسموحة مع الاتحاد السكندري وغزل المحلة مع المصري البورسعيدي والمقاولون مع الشرقية للدخان والبنك الأهلي مع طلائع الجيش، والجونة مع سيراميكا كليوباترا.