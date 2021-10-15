رئيس مجلس الأمة استقبل لازاريني وغونزاليس

وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم امس المفوض العام لوكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «اونروا» فيليب لازاريني والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وبحث اللقاء الكثير من القضايا والموضوعات المتعلقة بالوضع الانساني للاجئين الفلسطينيين، وسبل تذليل جميع العقبات للتخفيف من معاناتهم وتسهيل وتيسير عمل وكالة «اونروا».

واستقبل رئيس مجلس الأمة وزير خارجية جمهورية فنزويلا فاليكس بلاسينسيا غونزاليس والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، الى جانب تبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات الاوضاع الاقليمية والدولية.

