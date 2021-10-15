صباح الخالد هنأ المالكي والحكيم بنجاح الانتخابات التشريعية

وطن النهار

أجرى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اتصالين هاتفيين بكل من نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون في جمهورية العراق وسماحة السيد عمار عبدالعزيز الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني في جمهورية العراق نقل خلالهما تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتهاني سموهما لهما بنجاح الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب متمنيا سموه للنواب كل التوفيق والسداد لكل ما فيه خير ورفعة العراق وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب العراقي من تقدم وازدهار راجيا لهما دوام الصحة وموفور العافية.

واستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء أمس المفوض العام لوكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى «اونروا» فيليبي لازاريني.

