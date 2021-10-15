loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

صباح الخالد هنأ المالكي والحكيم بنجاح الانتخابات التشريعية


أجرى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اتصالين هاتفيين بكل من نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون في جمهورية العراق وسماحة السيد عمار عبدالعزيز الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني في جمهورية العراق نقل خلالهما تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتهاني سموهما لهما بنجاح الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب متمنيا سموه للنواب كل التوفيق والسداد لكل ما فيه خير ورفعة العراق وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب العراقي من تقدم وازدهار راجيا لهما دوام الصحة وموفور العافية.
واستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء أمس المفوض العام لوكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى «اونروا» فيليبي لازاريني.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة