الكويت: إحراز تقدم كبير في أجندة تمكين المرأة

وطن النهار

أكدت الكويت أمام الأمم المتحدة أنها أحرزت تقدما كبيرا في إطار أجندة تمكين المرأة، لافتة الى أن مكاسب المرأة الكويتية تزداد عاما بعد عام. وخلال مداخلة ألقاها السكرتير الأول فهد محمد حجي مساء أمس في الحوار التفاعلي الافتراضي للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة مع المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين دييغو غارسيا سيان، قال حجي ان الكويت أحرزت تقدما كبيرا في إطار أجندة تمكين المرأة وذلك خلال التحاقها بالسلك القضائي وضمان مشاركتها في هذه المهنة خلال عامي 2020 و2021 حيث تم لأول مرة في تاريخ الكويت تعيين ثماني قاضيات في عام 2020. وأشار إلى ان «هذا العدد ازداد الى الضعف حتى يومنا هذا كما تم مؤخرا تعيين المرأة في مناصب قيادية بالسلك القضائي بما فيها رئاستها لعدد من الدوائر في المحكمة».

وبين أن ما تضمنه التقرير في الفقرة 35 من ملاحظة المقرر الخاص بعدم إحراز تقدم يذكر في عدد من الدول بما فيها الكويت بشأن مسألة التحاق المرأة بمهنة القضاة وذلك حتى عام 2019 يعد غير محدّث.

وأعرب حجي عن التقدير لجهود دييغو غارسيا سيان في إعداد التقرير محل المناقشة في هذا الحوار التفاعلي المعنون «استقلال القضاة والمحامين». كما أعرب عن أمله من المقرر الخاص أن يعكس هذا التقدم المهم المحرز في دولة الكويت بما يتعلق بالتحاق المرأة بمهنة القضاء في تقاريره القادمة.

