وزير الدفاع: بناء جيشٍ.. عماده التسلُّح بالعلم

وطن النهار

هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر الضباط من الدفعتين الـ 36 والـ43 على نيلهم ثقة سمو أمير البلاد القائد الأعلى القوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وذلك بصدور المراسيم الأميرية بترقيتهم.

وأكد الجابر أن «وزارة الدفاع اليوم تطمح إلى بناء جيش يكون عماده التسلح بالعلم، وبناؤه يقوم على دعم الإبداع ومكافأة التميز ورعاية الموهبة؛ بهدف النهوض بمستوى قواتنا المسلحة وتحقيق الآمال والغايات التي نتطلع إليها جميعا».

وأكد الشيخ الجابر -بهذه المناسبة- أن الترقيات تأتي ثمرةً للجهد والمثابرة والعمل المخلص الدؤوب الذي بذله الضباط في مختلف المهام والواجبات التي كلفوا بها، كل وفق مجاله واختصاصه، وتحمُّلهم الأمانة والمسؤولية المناطتين بهم.

وتمنى أن تكون الترقيات حافزاً للضباط ودافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمةً لوطننا المعطاء، داعياً إياهم إلى مواصلة التعليم والتدريب والتعاون مع قياداتهم، ورعاية مرؤوسيهم وتوجيههم، للمضي قدماً في استكمال مسيرة البناء والتطوير لوحدات الجيش والنهوض بمستوى التأهيل والإعداد والجهوزية لمنتسبيها.

وفي ختام تهنئته، دعا وزير الدفاع الضباط المرقّين إلى أن يكونوا دائماً قدوةً في تعاملهم، ومثالا يحتذى في أقوالهم وتصرّفاتهم، وأن يعملوا بكل إخلاص وتفانٍ لخدمة وطنهم وحمايته والذود عن ترابه الغالي، سائلاً المولى -عز وجل- أن يديم علينا نعم الأمن والأمان والعزة والرفعة، في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو نائب الأمير ولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء.

وقد صدرت المراسيم الأميرية بترقية الضباط من الدفعة الـ 36 من رتبة رائد إلى رتبة مقدّم، وترقية الضباط من الدفعة الـ 43 من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب.