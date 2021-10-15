فهد الجابر تفقّد مصنع السلاح

وطن النهار

أجرى وكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ د. فهد جابر العلي زيارة تفقُّدية إلى مصنع السلاح والذخيرة والمستودعات الجنوبية التابعَين لقيادة السلاح والذخيرة بهيئة الإمداد والتموين في منطقة الجليعة.

واستمع إلى إيجاز مفصل من ضباط هيئة الإمداد والتموين لمعرفة آخر التطورات في آلية العمل، والإجراءات المتبعة، والاطلاع على المعدات والأجهزة المستخدمة في خط سير الانتاج، ومتابعة الدور الذي تقوم به هندسة المنشآت العسكرية بتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لمختلف القطاعات والمدنية بوزارة الدفاع. وأعرب الشيخ د. فهد عن تسخير جميع إمكانيات قطاع هندسة المنشآت العسكرية للقيام بواجباتها على أكمل وجه وتعاونها ودعمها للعمل في مثل هذا المجال المهم والحيوي، والذي يخدم بدوره الجهات العسكرية. وقد شملت الزيارة تفقد آليات ومعدات فريق طوارئ الأمطار التابع لوزارة الدفاع بالمنطقة الجنوبية لتقديم الاسناد والدعم الهندسي لوزارة الأشغال العامة لتحقيق كل ما من شأنه خدمة الوطن. حضر الزيارة الوكيل المساعد للتجهيز الخارجي د. شمايل أحمد الصباح والوكيل المساعد لهندسة المنشآت العسكرية بالتكليف عامر النسيم.

