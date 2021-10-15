المباركي: برنامج تدريبي لتأهيل الكوادر.. لدعم حقوق الإنسان

وطن النهار

أكد رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان السفير جاسم المباركي ان الديوان يسعى الى دعم مهارات منتسبيه في مجال حقوق الانسان؛ إيمانا من الديوان بأهمية دور العاملين في مجال انفاذ القانون الانساني في حماية الحقوق بما يتواءم مع تشريعات القانون الدولي.

وأشار عقب اجتماعه التنسيقي مع امين عام اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني المستشار عادل العيسى إلى ان الديوان الوطني يعمل على وضع برنامج تدريبي سنوي، يهدف من خلاله الى تأهيل منتسبيه للعمل في مجال تدريب الكوادر المتخصصة في القانون الدولي الانساني.

من جانبه، قال المستشار العيسى ان اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني بحثت مع الديوان اوجه التعاون المشترك بما يتعلق بجميع الانشطة والتقارير التي تقدم للمفوضية السامية لحقوق الانسان، وتلمسنا حرصاً من جانب الديوان وتعاوناً.

وفيما يتعلق بعمل اللجنة، قال العيسى ان اللجنة تعمل منذ انشائها على تدريب المدربين في مجال القانون الدولي الانساني على مستوى المحامين والاعلاميين وغيرهم، وتعمل كذلك على تعزيز تنفيذ احكام القانون الدولي في مجالات حقوق الانسان من خلال التعاون التدريبي مع الجهات المعنية في الكويت بمجالات القانون الدولي الانساني.

ويذكر ان اللجنة -التي تأسست عام 2018- تضم في عضويتها اعضاء ممثلين عن وزارة العدل ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية واداراة الفتوى والتشريع ووزارات الدفاع والخارجية والداخلية والاعلام والصحة والتربية وممثلين عن كلية الحقوق بجامعة الكويت، وجمعية الهلال الأحمر.

