شراكة بين «القوى العاملة» و«المهندسين».. لتوفير فرص وظيفية

وطن النهار

وقّعت الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة برئيسها وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، مع جمعية المهندسين الكويتية، ممثلة برئيس مجلس إدارتها فيصل العتل، اتفاقية شراكة وتعاون في مجالات إعداد المهندسين الكويتيين وغير الكويتيين والمهن الهندسية المساندة والوظائف ذات الطابع الهندسي وتهيئتهم وتأهيلهم للعمل في الجهات غير الحكومية والارتقاء بنسبة شغلهم في هذه القطاعات.

وتضمنت الاتفاقية إرساء تعاون بين الجهتين؛ أن تقدم «القوى العاملة» الدعم المناسب للجمعية، والمساهمة في مشاريع التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية والعمالة الوافدة لسد الشواغر في المجال الهندسي بالقطاع الخاص، والمساهمة في نشر الوعي وثقافة العمل في المجال الهندسي ومميزاته من خلال الإرشاد الوظيفي عبر ممثلين من الطرفين.

وتقضي الاتفاقية أيضاً بتحديد أوجه التعاون المشترك من خلال دراسة أسباب عزوف المهندسين الكويتيين وغير الكويتيين والفنيين بالوظائف الهندسية المساندة والوظائف ذات الطابع الهندسي عن العمل في الجهات غير الحكومية، والمشاكل التي قد تواجههم للالتحاق بهذه الجهات، والعمل الجاد على تذليل تلك المعوقات للتغلب عليها، واقتراح الحوافز اللازمة لجذبهم إلى العمل في هذه القطاعات.

