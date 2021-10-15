«نزاهة»: منهجية موحَّدة للتدقيق

وطن النهار

عقدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اجتماعا تنسيقيا مع ديوان المحاسبة، بمشاركة جمعية المدققين الداخليين الكويتية، لمناقشة مبادرة الجمعية بشأن إنفاذ منهجية موحدة لنشاط التدقيق الداخلي للجهات المشمولة برقابة الديوان.

وذكرت «نزاهة» في تصريح صحافي أن الاجتماع ناقش تنفيذ مبادرة جمعية المدققين الكويتية والتي تهدف إلى تفعيل مبادئ الحوكمة وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، عبر انفاذ منهجية موحدة لنشاط التدقيق الداخلي للجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة عبر لائحة موحدة من الإجراءات، والتي أعدها الديوان كمنهجية وتدرّب عدد من الجهات الحكومية والعاملين في مجال التدقيق الداخلي على تطبيقها، والتي تعد خطوة مهمة تهدف إلى إنجاز الأعمال وفق أفضل الأساليب المهنية.



وأكدت أن النتائج المرجوة من هذه المبادرات تسهم في ضمان جودة وفاعلية أنشطة التدقيق الداخلي، وتعزيز مبدأ المساءلة في الجهات الحكومية وتحييد نسب مخاطر الفساد ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى أنها تأتي في إطار تشجيع ودعم مبادرات المجتمع المدني في مجال الرقابة المجتمعية ومؤازرة الجهات الحكومية في أداء دورها الرقابي الواردة في استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019-2021).