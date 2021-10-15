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السيطرة على حريق محدود بمدرسة في جليب الشيوخ


تمكَّن رجال قوة الإطفاء العام من السيطرة على حريق محدود، اندلع في مكتب مديرة مساعدة بمدرسة خديجة بنت الزبير في منطقة جليب الشيوخ من دون وقوع إصابات تذكر.
وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرق الإطفاء تعاملت صباح أمس مع حريق محدود اندلع في مكتب مديرة مساعدة في احدى المدارس الكائنة بمنطقة جليب الشيوخ، وأوضحت ان فرق الإطفاء هرعت للتعامل مع البلاغ من مراكز جليب الشيوخ والعارضية.
وعند الوصول الى الموقع تبين أن الحريق محدود في غرفة المديرة المساعدة، وكانت الهيئتان التدريسية والإدارية قد نفَّذتا الاخلاء الاحترازي الى الساحة الخارجية، في حين أخمدت الفرق الحريق وجرى استدعاء فريق ادارة تحقيقات الحوادث لمعرفة الأسباب.


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