«خليج الصليبخات» و«كورنيش الجهراء» .. للتنفيذ

وطن النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا مساء اول من أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر قائلا: استكمل مجلس الوزراء متابعة تنفيذ المشاريع التنموية والسبل الكفيلة لتذليل جميع المعوقات التي قد تعترضها حيث ناقش مجلس الوزراء المشاريع المتعلقة بتطوير الواجهات البحرية التي تخضع تحت إشراف بلدية الكويت وذلك في ضوء الرؤية السياحية والتنموية الواردة في خطة التنمية وبهذا الصدد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد عبدالله المنفوحي وعدد من قياديي بلدية الكويت بشأن تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبخات وقد تضمن شرحا لمراحل ومكونات المشروع الذي يقع على طول 38 كليو متراً ويضم منطقة الابتكار ومنطقة رياضية كما تضمن الشرح آلية تنفيذ المشروع والخطوات القادمة.

كما قدموا عرضا مرئيا لمشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (كورنيش الجهراء) وذلك على مساحة تقارب 7?3 كيلو مترات مربعة حيث تم تطوير المخطط الرئيسي لتحقيق التوازن بين رؤية التنمية المنشودة وجدوى المشروع لتحسين الموقع والخصائص البيئية والسياق الاجتماعي ليصبح المشروع وجهة سياحية وترفيهية رئيسية كما تضمن العرض شرحا لمكونات المشروع الذي يحتوي على مراكز تسوق ومواقع ترفيهية وحوض الأحياء المائية بالإضافة إلى تجمعات رياضية تضم نادي كرة قدم وفندق وأنشطة مساندة كما يضم المشروع قرية بيئية تشتمل على أنشطة خضراء مثل حديقة النباتات الصحراوية وقد قرر مجلس الوزراء إحالة مشاريع تطوير الواجهة البحرية لساحلي الصليبخات والجهراء إلى لجنة الخدمات العامة مع إعطائهما صفة الاستعجال والمتابعة المباشرة لتذليل كافة المعوقات التي تعترضهما.

كما عبر المجلس عن بالغ الشكر والتقدير لقياديي بلدية الكويت وفرق العمل المكلفة بتطوير الواجهة البحرية لساحلي الصليبخات والجهراء على جهودهم المبذولة في هذا المجال متمنيا مواصلة جهودهم المشكورة في سبيل دعم مشروعات التنمية تحقيقا لرؤية الكويت 2035. ثم تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن المعوقات التي تواجه الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن مشروع تجهيز مساحة مؤقتة من الأرض بمنطقة الصبية لاستقطاب شاحنات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأحيط مجلس الوزراء علما بالعرض المقدم من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن الإجراءات التي اتخذها الصندوق بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأن المشروع والجدول الزمني الخاص للخطة التنفيذية الخاصة به والموعد المقرر للافتتاح الرسمي للمشروع بتاريخ 1/12/2021.

